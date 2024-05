O Hospital Mário Penna (HMP) planeja ampliar a ação na luta contra o câncer de mama. Com esse objetivo, vai promover jantar beneficente, em 27 de junho, visando levantar recursos para comprar um caminhão. O veículo será usado na realização de mamografias em cidades mineiras. Anualmente, o HMP examina gratuitamente duas mil mulheres em BH.

O jantar ocorrerá no Contemporâneo Hall, em Nova Lima, na data comemorativa aos 53 anos do instituto. A noite será animada por Rogério Flausino e Wilson Sideral com sucessos de Cazuza. Convites podem ser adquiridos com Filipe Guimarães pelo telefone (31) 98797-1333.

QUIMIOTERAPIA

Ano passado, o dinheiro arrecadado na primeira edição do jantar do Mário Penna foi investido na ampliação do setor de quimioterapia do Hospital Luxemburgo, que tem 80% de seus pacientes vindos do SUS. O espaço ganhou sete consultórios e nova sala de apoio para a equipe de enfermagem. Também foram substituídas todas as bombas de infusão nas unidades do Instituto Mario Penna e construídos dois elevadores.

Em 2023, a instituição atendeu 271.907 pacientes em 144.047 consultas, 37.224 sessões de quimioterapia e 40.528 sessões de radioterapia. Foram realizados 11.395 exames de mamografia, 19.526 cirurgias e 32 transplantes de medula óssea.

CONGO E MOÇAMBIQUE

A primeira edição do Gunga Minas Festival, que tem como objetivo valorizar as guardas de congo e moçambique do estado, está confirmada para 29 de maio a 2 de junho em Belo Horizonte, Brumadinho e Ouro Preto. Rodas de mestres, cortejos, teatro de bonecos e apresentações musicais celebrarão a cultura popular.

Vão se apresentar grupos de Brumadinho (Moçambique de Santa Isabel; Moçambique e Congo Nossa Senhora do Rosário de Sapé; Marinhos e Moçambique de Santa Efigênia), Mário Campos (Irmandade de Nossa Senhora Aparecida) e Ouro Preto (Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia; Congo de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia). Participarão também Velha Guarda Musical do Salgueiro, Trio Nordestino, Maira Baldaia, Maciel Salu, Grupo Surreal, Maracatu Estrela de Ouro e Caminhos de São Saruê.

Festejo mineiro, tradição da cultura popular, em registro do fotógrafo Patrick Arley Patrick Arley/divulgação



LACRE SOLIDÁRIO

O Programa Minas Tênis Solidário (PMTS) se une à Boca do Forno na campanha Lacre Solidário, iniciativa do grupo de meio ambiente do PMTS, para adquirir muletas, cadeiras de rodas e de banho para lares de idosos. A ação terá locais de coleta de lacres de latinhas de alumínio na rede de lanchonetes da agremiação, além de pontos no Minas Tênis Clube e Minas Náutico.

SÓ SUCESSOS

Roupa Nova está na crista da onda há 40 anos. Prova desse sucesso é a sessão extra marcada para 31 de agosto, no Arena Hall, depois de acabarem os ingressos para 30 de agosto. Ao longo da carreira, a banda lançou 38 discos e vendeu mais de 20 milhões de cópias.

Roupa Nova faz dois shows em agosto na capital mineira Instagram/@andretedimphotography

AGENDA

Lázaro Ramos, Danny Mendes, Branca Vianna, Black Josie, Alemberg Quindins, Alexsandro Trigger e Ademildes Filho estão entre os convidados do Sesc em Minas para o evento “Voz: Culturas que ecoam”, marcado para 14 e 15 de junho, no Sesc Palladium, com entrada franca.