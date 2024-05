O drama das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul exige, acima de tudo, solidariedade. A recuperação das cidades gaúchas vai levar um bom tempo. Até lá, cabe a cada um de nós ajudar como puder para manter a roda solidária em funcionamento.

Ticha Ribeiro, da Maperle, marca que tem como carro-chefe jogos americanos de microfibra estampados e cortados a laser que são uma maravilha, entrou na campanha. Ela vai doar 1 mil kits com seis porta-bandejas, que também podem ser usados como porta-copos e porta-talheres. A renda será destinada ao Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre.



• PRESENTE PARA TODAS AS HORAS



Ticha Ribeiro conta que tão logo constatou a gravidade da situação no Rio Grande do Sul, percebeu que deveria se mobilizar de alguma forma. Graças a uma amiga, Lina Herval, a empresária chegou a um dos médicos do Hospital Mãe de Deus. Conversando com ele, compreendeu que toda ajuda é urgente, necessária para combater dos problemas mais simples aos mais complicados.

“Eles estão convivendo com piolhos e sarnas”, comenta. Ticha optou por um processo simples. O interessado faz um Pix (CNPJ 88.625.686/0024-43) para o Hospital Mãe de Deus, no valor de R$ 90. Com o recibo da transferência em mãos, busca o kit na Casadorada, no Bairro Cidade Jardim. Além de ajudar a quem precisa, os kits têm função prática. Podem ser guardados, pois são úteis para aquele momento do compromisso de última hora que exige algum tipo de gentileza.

• COMÉDIA EM CENA



Isabel Fillardis, Vitória Strada e Emiliano d’Ávila chegam a BH com a peça “Abismo de rosas: uma comédia policial” para duas apresentações, em 7 e 8 de junho, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Claudio Simões escreveu o texto para três atores, que se revezam fazendo seis personagens centrais, três casais, e outros três papéis menores. Em destaque a troca rápida de figurino e as performances.

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais faz concertos especiais só para estudantes Leandro Couri/EM/D.A Press



• NA SALA MINAS GERAIS



Até amanhã, cerca de 7 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) – alunos de escolas e projetos sociais – vão passar pela Sala Minas Gerais para acompanhar a Orquestra Filarmônica na série “Concertos didáticos”. O programa reúne peças populares como “O quebra-nozes”, de Tchaikovsky; “O voo do besouro”, de Rimsky-Korsakov; “A pequena sereia”, de Alan Menken; “A floresta do Amazonas”, de Villa-Lobos; “Indiana Jones: Terra”, de John Williams; “Sinfonia nº 9”, de Beethoven; e a abertura do “Festival da primavera”, de Huanzhy.

Serão cinco concertos com entrada franca, realizados exclusivamente para escolas previamente inscritas. A regência está a cargo do maestro associado José Soares, com interpretação em Libras. Uma oportunidade e tanto para estudantes ouvirem clássicos ao som da Filarmônica, um dos maiores bens culturais de Minas Gerais.



• ACÚSTICO



A banda Angra faz única apresentação em Belo Horizonte, em 14 de agosto, no Arena Hall. Com um detalhe: além dos setores convencionais da casa, o público terá a opção do Holy Stage, área montada em cima do palco que permite ao fã ficar perto dos ídolos. O show acústico marca os 30 anos de carreira do grupo.