Fotografia do fim do século 19 da Usina Wigg, em Miguel Burnier, em Ouro Preto

A partir de terça-feira, o público poderá conhecer no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, os primeiros passos da indústria siderúrgica no país, por meio da exposição “Usina Wigg: Os primórdios da siderurgia no Brasil”. A mostra aborda a trajetória da pioneira usina mineira desde sua criação, no século 19, aos dias atuais. Instalada em Miguel Burnier, Ouro Preto, ela foi divisor de águas na história da siderurgia e dos processos industriais de Minas e do Brasil, pois implantou práticas modernas de gerenciamento, produção, logística e pessoal.

A usina concentra na mesma região diversas atividades – da extração de recursos minerais à criação de objetos produzidos em ferro –, concentrando em si a cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o produto final. Isso a tornou única em relação a outras iniciativas da produção de ferro e aço no Brasil. Atualmente, a Usina Wigg é um dos mais importantes sítios arqueológicos industriais ainda preservados como patrimônio material e imaterial.

YARA TUPINAMBÁ

A mostra apresenta os módulos expositivos “A Usina Wigg, história das técnicas de metalurgia e siderurgia”, “Matéria-prima e aplicações”, “Dados de produção do ferro e manganês”, “Pela estrada afora” e “Memórias e monumentos”. Eles trazem informações, relatos de personagens, objetos, mapas, documentos, amostras minerais e conjunto de serigrafias da artista Yara Tupynambá. O visitante é conduzido por meio de conteúdos interativos, com interface audiovisual e recursos acessíveis em Libras, Braile, audiodescrição e piso tátil.

A exposição é patrocinada pela Gerdau, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Conta com a gestão museológica do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, além do apoio institucional do Arquivo Público Mineiro, Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas de Ouro Preto, Centro de Convenções e Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Recebe apoio da CBMM e tem parceria com o Circuito Liberdade, por meio do Governo de Minas Gerais.

NA ALEMANHA

Depois de participar do Congresso Internacional São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular (Cice 2024), o cirurgião mineiro Josualdo Euzébio Silva seguiu para Leipzig, na Alemanha, onde participa do Linc 2024, considerado o maior congresso mundial de cirurgia endovascular, que será realizado até a próxima sexta-feira (31/5). Graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Josualdo é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e coordena o setor de cirurgia vascular e endovascular no Hospital Biocor.

CCBB Educativo idealiza atividades especialmente voltadas para as crianças Edésio Ferreira/EM/D.A Press







DIA DE BRINCAR

Para comemorar o Dia Mundial do Brincar, o projeto CCBB Educativo – Territórios e Saberes promove, neste domingo (26/5), o evento gratuito “Voos rasantes”, das 17h às 18h30, no centro cultural da Praça da Liberdade, 450. O encontro será conduzido por arte-educadores e pelo Rabiola Instituto Cultural. Participantes serão convidados a experimentar brincadeiras que resgatam o brincar como prática coletiva e acolhedora, por meio de cantigas, construção de brinquedos de papel, piões e cordas.