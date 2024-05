O Estado de Minas passa a ter um vice-presidente comercial. Mário Neves, que está há 33 anos nos Associados e há 15 anos é condômino do grupo, foi indicado para o cargo. Mineiro de Ponte Nova, ele começou a carreira no grupo no início dos anos 1990, como executivo de contas na TV Alterosa, onde também desempenhou as funções de gerente comercial e superintendente.

Dez anos depois, assumiu a Diretoria de Comercialização e Marketing do Grupo Diários Associados em Minas, cargo que ocupa atualmente, liderando as equipes Comercial e de Marketing dos jornais Estado de Minas e Aqui, TV Alterosa - Belo Horizonte, Uberaba, Divinópolis, Ipatinga, Montes Claros e Juiz de Fora, Portais UAI, Vrum e Lugar Certo.Recebeu por duas vezes o título de Profissional de Vendas da AMP (Associação Mineira de Propaganda).

"É um momento muito importante para mim. Representa o reconhecimento dos meus companheiros dos Associados Minas por todo o serviço prestado durante esses 33 anos no grupo. Fico feliz e me alinho à nova diretoria em busca de novos rumos para a perpetuação das empresas", afirma Mário Neves.



• OBRAS FEMININAS



Bárbara Sturm, especialista em distribuição cinematográfica, assina a curadoria da edição 2024 da Mostra Inclusiva LAIS, festival inovador que integra cinema e inclusão social por meio da promoção de curtas-metragens produzidos por diretores brasileiros de todos os gêneros, sendo que 70% da programação será dedicada a filmes de diretoras mulheres. A decisão de destacar as obras femininas está alinhada aos princípios de inclusão e igualdade do projeto.

Os filmes selecionados receberão os recursos de audiodescrição, libras e legendas descritivas, ajudando a transformar percepções e a ampliar a compreensão sobre as experiências de pessoas com deficiência, por meio do cinema. As inscrições para a mostra estão abertas até o dia 26 de junho pelo site www.mostralais.com.br. Podem participar curtas-metragens brasileiros de qualquer temática, finalizados a partir de 2018, com duração máxima de 25 minutos.

O chef Kiki Ferrari será homenageado em festival Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



• TRIBUTO A KIKI FERRARI



Um dos nomes mais representativos da gastronomia em Belo Horizonte, o chef Kiki Ferrari, que morreu há pouco mais de um mês, será o grande homenageado na tarde deste sábado (25/6), na sexta edição do Fuegos Festival, que começa às 14h, no Parque da Gameleira. O assador Felipe Galastro irá defumar costelas de fogo de chão “à moda Kiki Ferrari”, utilizando o molho Búfalo, da Chefn’Boss, marca criada por Kiki.

Marcelo Wanderley, idealizador e curador do festival, diz que "a 36ª e última estação possui um importante significado para a nossa comunidade, uma homenagem do Fuegos e do assador Felipe Galastro para o eternizado Kiki Ferrari”. A carreira do homenageado foi marcada por projetos de vanguarda na cena gastronômica da capital mineira, como Mambo Drinkeria, Svärten Mugg, El Toro Tapas e A Forja Taverna Épica Medieval. Ele foi presença em todas as edições do Fuegos.



• QUEM VEM



A edição 2024 segue a mesma fórmula do ano passado, com open food e open bar, reunindo, desta vez, 36 estações, 37 chefs e assadores. Atrações musicais, intervenções e ativações também fazem parte da programação. Entre os nomes confirmados, representando Minas Gerais, Jefferson Rueda, Leo Paixão e Flávio Trombino. Carlos Bertolazzi, Bruno Salomão, Jimmy Ogro e as chefs Babi Frazão, Fabiana Rodrigues, Julia Carvalho, Paula Labaki, Sofia Marinho e Tainá Moura também farão parte do festival.



• DO REINO UNIDO A BH



A quadrinista Zoe Thorogood, que recentemente lançou a HQ autobiográfica “É solitário no centro da Terra” pela Conrad Editora, participa neste sábado (25/5), às 14h30, da mesa de debate sobre jornada criativa e, às 17h, de sessão de autógrafos no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, no Minascentro. De Middlesbrough, no Reino Unido, Zoe é vencedora do prêmio Russ Manning de Novato Mais Promissor de 2023, foi indicada aos prêmios Eisner e Ringo.