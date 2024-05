Quem sempre foi rei não perde a majestade. Paco Pigalle, cidadão francês nascido em Casablanca, volta a esquentar a noite de Belo Horizonte com a segunda edição de La Fiesta, sábado (25/5), no Underground Black Pub, no Dom Cabral. A primeira edição, que foi um sucesso há exatos dois meses, marcou o retorno de Paco a Belo Horizonte, depois de uma temporada na Europa e de fechar o bar homônimo, que marcou a noite da capital mineira por 33 anos em 13 endereços diferentes.

Paco vai dividir a noite de sábado com o DJ Fred Marins, a bailarina e atriz Sandra Vidigal, o mágico Mr. Monkey e integrantes do Núcleo de Danças Dunyah Zaidam, com performances de danças do ventre e cigana. Paco Pigalle foi criado entre Paris e Málaga, na Espanha, e chegou ao Brasil em 1986. Após temporadas no Rio de Janeiro e Porto Seguro, ele escolheu BH para viver, três anos depois. O resto é história deste vendedor de alegria, como Paco se define.



• NO MARÍLIA



O grupo de dança Primeiro Ato marcou para 4 de junho, no Teatro Marília, o lançamento do videodança do espetáculo "Terreiro". Gravado pela produtora audiovisual Limão Capeta no espaço da Romaria, em Congonhas, no ano passado, o espetáculo é uma parceria entre Titane, João Paulo Gross e a companhia mineira. A montagem faz homenagem a criadores da arte popular, que constroem, com alegria e devoção, festejos e crendices.

Após a exibição do videodança, bailarinos e a diretora Suely Machado participam de bate-papo com a plateia. “'Terreiro' propõe encontros que fazem parte da trajetória e bagagem do Primeiro Ato e de Minas Gerais: a dança, o canto, a música, a poesia, as artes visuais e os artistas vindos de vários cantos, com suas crenças e devoções, formando rostos mineiros e brasileiros", destaca Suely Machado, responsável pela concepção, encenação e direção do espetáculo.



• NO GRANDE HOTEL



Mais de 300 mulheres vão se reunir no Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas, promovido pelo Sistema Ocemg, no Grande Hotel de Araxá, de hoje (23/5) a sábado (25/5). O fórum vai debater a crescente presença feminina no setor, já que atualmente, as mulheres ocupam 53,6% dos cargos de liderança nas cooperativas em Minas.



• DE VOLTA



Araquen Pagotto e Célio Pupo, da Web Automação, desembarcam hoje (23/5) no aeroporto de Guarulhos, depois de participar, em Chicago, da NRA Show, uma das principais feiras do segmento de food service mundial. Nos quatro dias de evento, foram discutidos temas como a ascensão da inteligência artificial no setor e a influência da geração alfa na indústria alimentícia nas próximas décadas.



• NO MINAS



"Raízes entrelaçadas: 200 anos de amizade transformando o futuro", mostra que celebra o bicentenário das relações entre Brasil e Estados Unidos, foi aberta na terça-feira (21/5) no espaço expositivo do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O acervo reúne fotografias que apresentam similaridades entre os dois países e pode ser visitado, gratuitamente, até 13 de junho, de segunda a sábado, das 8h às 20h, e domingos e feriados, das 8h às 19h.

Carolina Fadel participa da curadoria do Gamô Crédito: Instagram/ @azl.foto



• NA SERRA



Gamô – Festival de Gastronomia de Montanha faz sua edição de estreia nesta sexta-feira (24/5), na cidade de Alto Caparaó, Leste de Minas Gerais. O evento explora a pluralidade da culinária mineira com foco especial na gastronomia das regiões montanhosas, marcada por pratos ricos em energia e protagonizados por produtos específicos da Serra do Caparaó.

Carolina Fadel assina a organização e curadoria gastronômica do Gamô em parceria com Maria Clara Magalhães. A dupla é conhecida por comandar a Matula Cozinha, em BH. O evento acontece simultaneamente ao 1º Campeonato Brasileiro de Corrida de Trilha e Montanha. A programação do Gamô vai até domingo (26/5), com entrada gratuita, sem retirada de ingressos.