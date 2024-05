Fátima Pinto Coelho é personagem importante da cultura mineira: estudou na Escola Guignard, participou de uma bienal, em 1977, e fundou a galeria Gesto Gráfico, na qual representou os mais conceituados artistas plásticos de Minas Gerais e do Brasil, entre eles Amílcar de Castro, Leonilson, Beatriz Milhazes e Tomie Ohtake.

No mesmo endereço, criou uma escolinha, acreditando na importância da arte-educação para as crianças. Dedicada à escrita nos últimos anos, Fátima lança, no próximo sábado (4/5), “Paralelo 20”, na Livraria da Rua. O livro traz histórias sob o viés da memória, além das andanças da autora por cidades mineiras.



EM CENA



O Festival Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação geral de Tatyana Rubim, traz a Belo Horizonte o espetáculo “60 dias de neblina”, com a atriz Juliana Didone e direção de Beth Goulart. O texto de Renata Mizrahi é livremente inspirado no sucesso literário de Rafaela Carvalho, abordando com humor e leveza alegrias e descobertas de uma mãe de primeira viagem, às voltas com os meses iniciais da maternidade. A direção de produção é de Bruna Dornellas e Wesley Telles.

“60 dias de neblina” será apresentada em 25 de maio, às 20h, e no dia seguinte, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em sua 23ª edição, o projeto de Tatyana Rubim tem patrocínio master do Instituto Cultural Vale, além de patrocínio do Instituto Unimed-BH e da Rede Itaú, via Lei Rouanet.

AGENDA



Macaé Evaristo e Luana Tolentino são as convidadas da próxima edição do projeto Sábados Feministas, na Academia Mineira de Letras (AML), em BH. Comprometidas com a pauta das mulheres e do antirracismo, elas vão falar sobre o tema “O protagonismo da mulher negra, hoje, na educação e na política”. O encontro de 11 de maio é parceria da AML com o movimento Quem Ama Não Mata.

ARTE INFLÁVEL



A partir de 10 de maio, o público, principalmente a garotada, vai se divertir com a exposição “Blow up: um sopro de diversão”, que reúne cerca de 300 obras infláveis, entre flores, cogumelos, coelhos gigantes, criaturas engraçadas e vários elementos do mundo da fantasia. Bolas que mudam de cor ao serem tocadas, ouriços coloridos, pula-pula, balanços, piscina de bolinhas, imensos planetas e serpente gigante serão atrações do novo empreendimento de lazer da cidade, o BH Centro de Eventos, que funciona no Só Marcas BH Outlet, no Belvedere.

Peça "O sonho de um homem ridículo" volta ao cartaz em BH Camila Campos/divulgação

HOMEM RIDÍCULO



Os 20 anos da Companhia Lúdica dos Atores de BH serão comemorados com temporada da peça “O sonho de um homem ridículo”, de Fiódor Dostoiévski, no Teatro Feluma, de 10 a 12 de maio. Fiel à obra original do autor russo, a montagem recebeu 14 indicações a prêmios em seis festivais brasileiros. Destaca-se a conquista dos troféus de melhor ator, melhor espetáculo de palco, melhor trilha sonora original e de melhor cenário no 7º Festa – Festival Internacional de Palco e Rua de Araçuaí.