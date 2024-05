No sábado (25/5), a Cia. Os Melhores do Mundo faz duas sessões de sua peça mais famosa

Sexta-feira (24/5)

Com a ausência das boates, que parecem ser negócio fora de moda, um anúncio que nos leva de volta aos bons tempos da balada, como a festa D.I.S.C.O, é convite tentador para sair de casa nesta sexta-feira. A pista no Automóvel Clube (Avenida Afonso Pena, 1.394, Centro) começa a ferver às 21h, com os DJs Carlos Alberto e Alejandro Garcia, além da dupla Be Boots. No repertório, sucessos nacionais e internacionais de 1970 a 2000. Mesas (a partir de quatro lugares) podem ser adquiridas pelo whatsapp (31) 97515-5515. Ingressos variam de R$ 40 a R$ 90.

Sábado (25/5)

Já dizia o ditado: rir é o melhor remédio. Sendo assim, “receitamos” doses à vontade dos espetáculos do grupo brasiliense Os Melhores do Mundo para o estresse deste mundo louco. Amanhã, a trupe faz duas sessões, às 18h e às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), de “Hermanoteu na terra de Godah” . Desde 1995, esta peça faz estrondoso sucesso, com casa cheia em todas as apresentações em BH, que não foram poucas. O público, mesmo conhecendo o texto quase de cor, continua se divertindo com o pastor às voltas com o Antigo Testamento – sucesso decorrente do talento do elenco e da empatia com as plateias. O elenco reúne Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues. Os ingressos variam de R$ 90 a R$ 140.

Domingo (26/5)

A agenda cultural oferece momentos especiais, como o projeto Música na Capela, realizado mensalmente na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Domingo é dia de concerto às 11h, com entrada franca, do Coral Ars Nova, sob regência do maestro Lincoln Andrade. No repertório, que celebra a França com obras renascentistas, românticas, impressionistas e da contemporaneidade, destacam-se peças de Clement Janequin, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet e Maurice Ravel. Exemplar da arquitetura modernista de Belo Horizonte, a capela foi erguida no final dos anos 1950. Desde 2015, a Casa Fiat de Cultura abriu as portas desta joia de BH para a comunidade.





Segunda-feira (27/5)

O foco dos eventos culturais não pode ficar apenas na Zona Sul. Quando o radar aponta para outras regiões da cidade, é correr para ver. Segunda-feira, às 19h, tem “Kizomba do povo” na Arena Ataíde (Avenida Dom Pedro II, 5.102, Jardim Montanhês). É uma chance para ouvir a Velha Guarda do Samba do Glória, Fabinho do Terreiro, Dé Lucas e Raquel Seneias, que se revezarão ao microfone. Entrada franca.

Ligia Amadio vai reger a Sinfônica de Minas no concerto especial de terça-feira (28/5) Paulo Lacerda/divulgação

Terça-feira (28/5)

Música clássica sempre merece atenção, mais ainda no caso de obras-primas. Terça-feira, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais, com participação do Coro Madrigale, interpretam o “Réquiem”, de Verdi, que no último dia

22 completou 150 anos. A estreia ocorreu em Milão, na Itália. Os solistas Betty Garcés (Colômbia), Ana Lúcia Benedetti, Enrique Bravo (Chile) e Anderson Barbosa são convidados do concerto, que será regido por Ligia Amadio, diretora musical da Sinfônica de MG. O espetáculo está marcado para as 20h, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).





Quarta-feira (29/5)

Meio da semana cai bem com clássicos do pop rock oitentista revisitados por uma orquestra. Na quarta-feira, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), Leo Jaime vai cantar os sucessos “Conquistador barato” e “A fórmula do amor”, entre outros, com arranjos da Orquestra Opus. O preço dos ingressos varia de R$ 80 a R$ 40. A apresentação faz parte da Mostra Cine Brasil de Teatro e Música. É bom lembrar que a carreira de Leo não se resume às canções. Ator, na adolescência ele atuou na peça “Os saltimbancos”, de Chico Buarque. Em “Vítor ou Vitória”, contracenou com Marília Pêra. Na televisão, o roqueiro fez a novela “Bebê a bordo” (1988) e a série “Armação ilimitada” (1985), ambas na Rede Globo.

Os irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral participarão do show de quinta (30/5) em benefício dos gaúchos Antônio Andrade/divulgação

Quinta-feira (30/5)

Por motivo mais do que justo, quinta-feira é dia de mobilização em prol das vítimas da tragédia climática que atinge os gaúchos. Às 20h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), músicos mineiros farão o show “Minas pelo Rio Grande do Sul”. Ingressos custam de R$ 95 a R$ 190 e a renda será destinada àquele estado. Estão confirmados Rogério Flausino, Wilson Sideral, Lô Borges, Toninho Horta, Paula Santoro, Lelo Zanetti, Aline Calixto, Cláudio Venturini, Podé, Telo Borges, Chico Amaral, Tadeu Franco, Bárbara Barcellos, Manacá da Serra e Felipe Bedetti. Eles serão acompanhados pela banda formada por Rodrigo Borges, Ian Guedes, Adriano Campagnani e Christiano Caldas. Dudu Grafitte comandará a noite. Ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Eventim.