Titane, que lançou seu disco solo mais recente em 2018, dedicado à obra de Elomar, prepara um novo trabalho com direção musical do parceiro André Siqueira e canções de autores como Juca Filho (música inédita), Sérgio Pererê e Yuri Popoff.

Durante a pandemia, não faltaram convites para a cantora, que trabalhou com coletivos, como o Grupo Primeiro Ato, consolidou junto ao MST a Escola de Arte João das Neves, participou de cursos de formação da Associação Campo das Vertentes e ainda como coordenadora da área de música da Escola Livre de Artes Arena da Cultura.

A artista conta que, durante o isolamento, acumulou “no coração” canções e sonoridades que vão desaguar no novo disco. Enquanto isso, Titane trabalha na orientação do curso de formação artística presencial 2024, que reúne também os artistas Irene Ziviani, Bia Nogueira, Rodrigo Jerônimo, Kátia Aracelle, Glicério do Rosário, Guidá e a comunicadora Ludmilla Ferreira. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (8/5) por formulário disponível no link da bio do instagram @campos.das.vertentes.



• SARARÁ



No ano em que comemora 10 anos, o Festival Sarará ganha novidades, em sua edição que passa por Belo Horizonte. Ele chega repaginado, como Sarará Circuito Cultural, dias 12, 13 e 14 de setembro, no Teatro Francisco Nunes, Parque Municipal Américo Renné Giannetti e Parque das Mangabeiras. Parte do evento contará com programação gratuita, que inclui cinema ao ar livre, artes visuais, projeção mapeada e dança, no Hipercentro da cidade. O festival retorna ao Parque das Mangabeiras com agenda e shows cujo line up será divulgado ainda este mês.



• RH



A 7ª edição do Congresso Conexões Humanas da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seção Minas Gerais (ABRH-MG) está marcada para 15 de maio, das 8h30 às 17h30, no auditório da Unimed-BH (Rua dos Inconfidentes, 44, Funcionários).



• AGENDA



O escritor Alex Andrade participará de bate-papo com leitores, dia 16 de maio, na livraria do Belas Artes, às 19h, sobre o seu mais recente livro, “Para os que ficam”. As escritoras mineiras Leida Reis e Bianca Pontes também estão confirmadas no encontro. A obra ficou entre os semifinalistas do prêmio Oceanos de literatura em 2023.



• ARTE NO MURO



Intervenção dos artistas Anna Göbel, reconhecida no Brasil e no exterior por seu trabalho como muralista, e Chico Simões, que se dedica ao teatro de bonecos, com participação da comunidade, a pintura no muro da Escola Municipal Monsenhor Rafael, no distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto, foi inaugurada na última sexta-feira. A intervenção faz parte do Programa Educativo Iphan+80, encomendado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional à Akala, organização da sociedade civil sem fins lucrativos de Belo Horizonte, que concebeu a proposta e está à frente da realização do projeto.