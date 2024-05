Sexta-feira (3/5)

A semana começa animadíssima. Nesta sexta-feira, Ale Sater, vocalista do Terno Rei, é atração da quinta edição do Tremor, na Obra Bar Dançante (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi). O projeto, um dos mais bem sucedidos da casa, em parceria com a produtora Quente, começou em 2016 com shows de Lee Ranaldo, Rakta, Ludovic, Hurtmold e Constantina, entre outros.

Ale Sater, que fará set DJ, é mais um convidado na programação comemorativa aos 27 anos d'A Obra, que já recebeu Ana Frango Elétrico, Dinho (Boogarins), Daniel Ganjaman. A noite também será animada pelo DJ Frankiw, das festas Wannabe e Hits. A festa começa a partir das 22h, com entrada a R$ 30. Docentes da rede pública de Belo Horizonte podem ter entrada gratuita, enviando mensagem no email contato@quente.org.br.



Sábado (4/5)

Ela está de volta. Cinco meses depois da sua mais recente passagem pelo Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Sion), Alcione retorna para mais uma apresentação comemorativa aos 50 anos de carreira. O show, que a coluna viu em novembro do ano passado, é uma beleza em todos os sentidos.

A voz de Marrom nos emociona com os principais sucessos de sua carreira, que são acompanhados pela projeção de fotos de momentos importantes da artista. Os fãs vão identificar imagens que fizeram parte dos encartes de LPs e CDs, que hoje são quase artigos de museu.

O primeiro compacto gravado por Alcione foi lançado em 1972. De lá prá cá, gravou 42 LPs E DVDs, que lhe concederam 26 Discos de Ouro, sete de Platina, sendo dois deles de Platina Duplo, três DVDs de Ouro e um de Platina. O preço dos ingressos varia entre R$ 180 e R$ 700, à venda no Sympla.

Domingo (5/5)

A garotada pode curtir o final do domingo com o espetáculo “Luccas e Gi em: O mundo de magia e fantasia”, com Luccas Neto e sua irmã, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200), às 18h.

Personagens como o Super Foca e a Super Sereia estarão em cena, ao lado do Príncipe Lu, personagem mais novo, que conta a história sobre o reino de Lucebra. Luccas e Gi ainda mostram para os fãs mirins as profissões e as curiosidades em torno delas. O preço dos ingressos varia entre R$ 50 e R$ 340, à venda na Bilheteria Digital.



Segunda-feira (6/5)

Para quem não viu uma das mais belas exposições da cidade, a hora é esta. Segunda-feira é o último dia para apreciar "Tesouros ancestrais do Peru" no CCBB- BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). O acervo conta com 162 peças em cerâmica, cobre, ouro, prata e têxteis, que oferecem um mergulho nas antigas civilizações andinas até a cristalização do Império Inca.

A mostra está dividida entre as galerias do terceiro andar e o pátio e é apresentada em blocos temáticos – Linha do tempo, Mineração, Divindades e Rituais, Cerâmica e Têxteis e Colonização. O conjunto pertence à Fundação Mujica Gallo e também faz parte do catálogo do Museo Oro del Perú y Armas del Mundo e é reconhecido como patrimônio pelo Ministério da Cultura do Peru. A visitação é das 10h às 22h, com entrada franca, mediante retirada de ingresso na bilheteria ou no site do CCBB.



Terça-feira (7/5)

Música clássica vai bem em qualquer dia da semana. Mas, na terça-feira, atenção especial para o “Recital Brahms - Homenagem a Michael Uhde", às 20h30, no teatro do Centro Cultural Unimed - BH Minas (Rua da Bahia, 2.244). Ingressos entre R$ 8,50 e R$ 20, à venda na bilheteria e no Sympla.

Adonhiran Reis (violino), Iberê Carvalho (viola), Lisiane de Los Santos (violoncelo), Naila Alvarenga, Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini (piano) vão interpretar, entre outras peças, Variações sobre um tema de Robert Schumann op. 23 para piano a quatro mãos; Danças húngaras 1, 9 e 5 para piano a quatro mãos; e Quarteto nº1 em Sol menor, opus 25.



Quarta-feira (8/5)

Daniela Mercury, rainha do axé music e dona de fã clube dos maiores em Minas Gerais, vem a Belo Horizonte, desta vez com Gabriel Mercury. O encontro de mãe e filho, inédito em palcos mineiros, desperta curiosidade de quem curte o trabalho da baiana. No repertório, os grandes sucessos de Daniela, clássicos da MPB e composições inéditas da dupla e de Gabriel com outros parceiros, como o escritor Itamar Vieira Jr. e o poeta Carlos Capinam.

Eles estarão acompanhados pelos multi-instrumentistas Bruno Aranha, Tarcísio Santos e Felipe Guedes. A apresentação será às 20h30 no palco do Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046) e faz parte do projeto Mesa Brasil Musical. Os ingressos foram distribuídos antecipadamente, mas o Sesc recomenda conferir em seus canais se haverá disponibilidade de convites hoje e amanhã, para retirada na bilheteria do teatro.



Quinta-feira (9/5)

Comemoração sempre é um bom motivo para curtir a noite. Quinta-feira, as irmãs Lu e Celinha festejam seus 40 anos de carreira com show no delicioso Jardim Musical, da Casa Belloni ( (Av. João Pinheiro, 287, Funcionários).

No show, que começa às 20h, canções que atravessam a trajetória das cantoras, como "No pé da serra", de Elpídio dos Santos, e “Meu bom José”, versão de Nara Leão, que ganhou as paradas na voz de Rita lee; "Escravo da alegria", "Samba da volta", de Toquinho e Vinícius; “Canto de Ossanha”, de Baden Powell e Vinicius de Moraes. Ingressos a R$ 60, com limite de 70 bilhetes.