Da imensa Cordilheira dos Andes ao coração da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, o CCBB BH promove até domingo (5/5) uma série de atividades gratuitas relacionadas à exposição “Tesouros ancestrais do Peru”, que encerra sua passagem pelo museu nesta segunda-feira (6/5). Sucesso da casa, a mostra, aberta em 28 de fevereiro, atraiu cerca de 159 mil visitantes até 29 de abril.



Shows, oficinas e performances mergulham o público na cultura e tradição ancestral na Feira Latina-Americana. Artistas de diferentes países da América do Sul são os responsáveis por comandar as atividades neste final de semana.



Em destaque, no domingo, das 13h às 15h, a Oficina papas y choclos, ministrada pela artista plástica peruana Yanaki Herrera. Na ação, os participantes aprendem sobre a história do ceviche – siwichi na língua do povo Moche –, prato característico do país.



Yanaki utiliza cerâmica e tinta acrílica para pintar a variedade de milhos – os cholos –, e batatas – as papas –, do território peruano. “Vou apresentar para o público um pouco da variedade de choclos e de papas que a gente tem no Peru. São mais de 4 mil batatas e mais de 30 milhos”, explica.



Esses dois alimentos, segundo ela, são fundamentais na dieta peruana. “Principalmente como alimento ancestral dos primeiros povos que habitaram a região. Eles eram guardados durante os tempos de seca e estão presentes na nossa alimentação até hoje”, completa.



Herança alimentar

Em meio à expansão da atividade lúdica como uma perspectiva da ancestralidade, o público entende os ingredientes como herança alimentar. Após a oficina, os participantes poderão levar para casa suas obras autorais.

“Essa oficina dialoga muito bem com a exposição e com a feira que está rolando, justamente por trazer uma proposta capaz de criar vínculos com essa diferente cultura latina a partir da arte e da invenção criativa”, explica.



A oficina vai ocorrer no foyer do Teatro I do CCBB. A entrada é gratuita, porém sujeita à lotação máxima de 20 pessoas. As inscrições podem ser feitas no local da oficina, a partir das 12h30.

Tesouros peruanos ficarão expostos no CCBB até segunda-feira (6/5) Leandro Couri/EM/D.A Press



Antes, no sábado (4/5), das 13h às 15h, ocorre a Oficina de bordado tradicional peruano, na qual, por meio das técnicas do bordado, o público discute passado, presente e futuro, de maneira não verbal. A ação ocorre na sala 206, no segundo andar, e será ministrada pela artista peruana Diony Gallegos Sanz.



Também amanhã, na mesma sala, das 16h às 18h, será realizada a Oficina bonecas andinas, ministrada pela artesã peruana Lourdes Delia Rivera e pela designer Jameny Delia Sarmiento Rivera.



Os participantes poderão confeccionar bonecas de pano, inspiradas nas bonecas mortuárias da cultura Chancay, civilização pré-incaica da costa central do Peru. As inscrições podem ser feitas no local da oficina, a partir das 15h30.

Oficina ensinará o público a confeccionar bonecas andinas CCBB/divulgação



Já às 13h, 15h e 17h, deste sábado (4/5), ocorre a performance artística “Retorno às origens: um ritual de reconexão e reintegração com a identidade peruana e latino-americana", interpretada por Paula Libertad e Víctor Huaringa Payano, e responsável por conectar a arte e espiritualidade na memória dos povos originários.

Mulheres migrantes

Simultaneamente, a Feira de Artesanato e Gastronomia Cio da Terra ocupará o jardim externo do museu. Em exposição no sábado e domingo, das 12h às 21h, o trabalho de mulheres migrantes permitirá o contato com a diversidade de saberes, técnicas e memórias afetivas transformadas em arte, artesanato e gastronomia. A performance ocorre nas galerias do 3º andar, com acesso gratuito, mediante retirada de ingresso.



O evento também conta com atrações musicais, que apresentam diferentes ritmos da América Latina. Amanhã, das 17h às 20h, a banda Quartier Latin apresenta ritmos caribenhos, andinos e sul-americanos.

O encerramento das atividades acontecerá das 19h às 20h30 e ficará a cargo da Orquestra Atípica de Lhamas, grupo de BH que mistura a cumbia com as sonoridades tradicionais do Brasil.



“Toda a programação da feira é uma maneira de a gente mostrar como o Peru é muito mais além do que Machu Picchu e Cuzco, por exemplo”, diz Yanaki.



FEIRA LATINO-AMERICANA



Neste sábado e domingo (4 e 5/5), das 10h às 22h, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Entrada gratuita. Retirada de ingresso pelo site ou na bilheteria do CCBB para a exposição “Tesouros ancestrais do Peru”. Inscrições para as oficinas presencialmente, meia hora antes do início da atividade. Informações e programação completa: www.ccbb.com.br/belo-horizonte.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> Cidade dos Profetas

Para abrir as celebrações do Mês das Mães, o Coral Cidade dos Profetas realiza concerto especial e gratuito, neste domingo (5/5), às 12h, na Igreja São José (Rua dos Tupis, 164 – Centro). No repertório do grupo de Congonhas, músicas coloniais mineiras, criadas em homenagem à mãe de Jesus, como as clássicas “Maria mater gratiae”, de Marcos Coelho Neto, e “Salve Regina”, de Lobo de Mesquita, além de composições especiais. Entre elas, “Missa de Suassuhy”, de autoria desconhecida, que faz parte do projeto Concerto à Virgem Maria. Informações: @cidadedosprofetas.



>>> Rock Cervejeiro

Guitarras elétricas e cervejas artesanais se unem no Rock Cervejeiro, evento aberto que acontece neste sábado (4/5), a partir das 12h, na Avenida Bernardo Monteiro, 1.212, no Funcionários. No palco, as bandas Dona Ermelinda, às 12h; Seu Madruga, às 14h; Locomotive, às 17h; e Ponto 80, às 19h, agitam o público. Os 100 primeiros a chegar ganharão um chope de 500ml e um copo ecológico exclusivo. O evento é pet friendly. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos via Sympla. Informações: @leitteeventos (Instagram).



>>> Thaís Coimbra

Na quarta (8/5), a cantora e compositora mineira Thaís Coimbra lança o EP “Courage”, às 20h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). No repertório, canções do EP e de artistas que a inspiram: Joss Stone, Janis Joplin e Amy Winehouse e as brasileiras Liniker, Tulipa Ruiz e Maria Rita. Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda pelo Eventim ou na bilheteria local. Informações: (31) 3201-5211.



>>> Sinfônica Heliópolis

A Orquestra Sinfônica Heliópolis faz concerto gratuito neste domingo (5/5), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto), sob a regência do maestro Edilson Ventureli. No repertório, “O franco-atirador: Abertura”, de Weber, e a “Sinfonia nº 8 em sol maior”, de Dvorák. Retirada de ingressos na bilheteria local ou pela plataforma INTI. Informações: (31) 3219-9000.