A presença da comunidade Pataxó Hã-Hã-Hãe, da aldeia Katurãma, localizada em São Joaquim de Bicas, é a grande novidade da Feira do Memorial Vale – Especial Dia das Mães, que ocupa as dependências do centro cultural localizado no Circuito Liberdade, neste fim de semana. Realizado anualmente desde 2015, o evento é voltado para a exposição e comercialização de produtos artísticos e outros desenvolvidos por artesãos e pequenos empreendedores.



Os Pataxó Hã-Hã-Hãe comparecem com criações inspiradas em sua cultura, o que inclui artesanato e adereços, como colares, brincos e cocares, de acordo com Wagner Tameirão, gestor do Memorial Vale. “Estamos muito conectados com essa pauta. No ano passado, promovemos uma exposição de literatura indígena, com o pessoal da aldeia Katurãma presente, e agora os convidamos para participar da nossa feirinha”, diz.



Ele destaca que a coordenação do Memorial Vale já vem mantendo, há algum tempo, uma relação com a comunidade, até por estar localizada numa área importante de atuação da Vale, próxima a Brumadinho. “Trabalhamos junto aos Pataxó Hã-Hã-Hãe inclusive com nosso programa educativo. O Memorial é um museu que fala de Minas Gerais, então tem que ter espaço para essa população. Sempre tivemos esse espírito de reverenciar os povos tradicionais, ainda mais no mundo atual”, afirma.



Ele observa que, ao comprar os produtos manufaturados pela comunidade indígena, o público contribui diretamente para a geração de renda, para o bem-estar e para a manutenção de sua cultura.

Cerâmicas, colares, cosméticos, bijuterias, bordados, papelaria, bolsas, artigos de decoração e outros itens serão comercializados por aproximadamente 20 expositores. Além da aldeia Katurãma, participam o Ateliê Danyele Silva, Studio Bonds, Ora Pro Nobis Cosméticos, Arte da Lilica, Marcatte Acessórios, Olivianí Acessórios, Raiz Ateliê Botânico, Marcella Palhares, Ateliê Vanessa Manini, Mosaicos Inajá, Dois na Foto e Atelier Arte em Cores, entre outros.



Ampliação de atividades

“Nas primeiras edições, estávamos muito focados em produtos artísticos, de cerâmica a fotografia, passando por pinturas e objetos decorativos. Com o tempo, fomos diversificando, vimos essa necessidade. Ainda tem uma pegada artística muito presente, mas abrimos para vários outros produtos, de forma a ter mesmo opções para todos os gostos”, diz Tameirão.



Ele ressalta que a feira se alinha com o projeto de ampliação das atividades do Memorial Vale. “É um espaço que tem a vocação para as ações culturais, mas também nos preocupamos em fomentar a economia de artesãos e pequenos empreendedores. Quando promovemos uma feira, provavelmente vamos atrair outro tipo de público, que não frequenta equipamentos culturais. É uma forma de fazer com que as pessoas conheçam o espaço e suas potencialidades”, comenta.



Todos os expositores são convidados, sem cobrança de taxa de participação, segundo o gestor. Ele destaca que a ideia é gerar oportunidades. Além da feira do Dia das Mães, o Memorial promove outra, nas vésperas do Natal, com o mesmo intuito.



“São ações que atraem um público expressivo, em torno de 500 a 700 pessoas. Chegamos a essa frequência nos últimos anos, então a expectativa é ter, a cada nova edição, um resultado melhor”, diz o gestor. Ele acredita que os trabalhos exclusivos que compõem a feira, marcados pela criatividade e originalidade, é que garantem a adesão crescente da população.

FEIRA DO MEMORIAL VALE – ESPECIAL DIA DAS MÃES

Neste sábado (4/5), das 10h às 17h30, e domingo (5/5), das 10h às 15h30, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Savassi – 31.3308-4000). Entrada gratuita.