Feirinha Aproxima, neste sábado, será realizada no pátio da Faculdade Arnaldo, no Funcionários

Sucesso de público, a já tradicional Feirinha Aproxima chega aos 10 anos e comemora a data neste sábado (4/5), a partir das 10h, no pátio da Faculdade Arnaldo, no Bairro Funcionários. Com curadoria do chef Eduardo Maya, o evento, que faz parte do calendário gastronômico de BH, reúne grandes nomes da cozinha mineira, contando com a participação de vários restaurantes e chefs, além de expositores de várias regiões do estado.



De acordo com Maya, o evento deste sábado chega com muitas novidades. “Como, por exemplo, a adoção de pets, por parte da Faculdade Arnaldo”, destaca. “Outra novidade é que vamos ajudar o Lar Teresa de Jesus, entidade que acolhe pessoas com câncer que vêm fazer tratamento em BH. São 70 leitos gratuitos, eles levam o paciente e o acompanhante aos hospitais para fazer seus respectivos tratamentos. Então, a partir de agora, a instituição terá uma barraca na feira, fora outras ações que faremos em prol do Lar Teresa de Jesus.”



Tropeiro diferentão

O chef relata também a ajuda ao Instituto Viva Down. “Os recepcionistas da feira serão do Viva Down, entidade que cuida de pessoas com síndrome de Down. Já doamos alimentos para a instituição, mas agora estamos contratando pessoas com síndrome de Down para trabalharem na recepção.”.



Quanto à gastronomia, Maya afirma que a edição de amanhã terá 13 operações somente para comida. “Os alunos do próprio Arnaldo produzem um pastel fabuloso que já fizeram em outros lugares e agora, pela primeira vez, farão na Aproxima, uma delícia.” Ele ressalta ainda a presença do restaurante do Porto, com as delícias da cozinha portuguesa. "Há também do pessoal do Acarajeca que estará conosco, além dos clássicos pão com linguiça (Wurscha) e as pizzas artesanais (Pitza 1780)”, acrescenta.



De Brumadinho, segundo ele, vem o chef Renê, especializado em tropeiro. “Ele assa a linguiça e faz o tropeiro, tudo na brasa, é muito bacana. Além disso, o Francette estará presente com as galettes, ou seja, crepes”, avisa Maya.



Outro destaque são os pratos: ancho na parrilla, com chimichurri/pão de alho, preparado pelo chef Ederson; lasanha berinjela/almôndega kafta, da chef Juju Casa Branca; empanadas; pratos árabes; e opções de chips crocantes de galette de sarraceno assadas no forno com ricota com alho negro. “Para os amantes de comida regional, teremos carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa”, completa Maya.



Queijos e cozinha-show

O chef garante que vale a pena comparecer à feirinha e degustar o queijo da Ribeiro Fiorentini. “Os produtores são de Governador Valadares e foram premiados até na França. O produto deles é impressionante, e estamos felizes de tê-los conosco.”



Ao todo, enumera ele, serão 40 operações de barracas no evento. Maya ressalta que, nesta edição da Aproxima, os visitantes terão a oportunidade de participar da cozinha-show, com a chef Cidinha Lamounier.



Segundo Maya, a Feirinha Aproxima continuará celebrando a sua década até julho, mês em que ganhará uma programação especial. “Faremos uma superfesta que poderá ser tanto nos jardins do Palácio da Liberdade quanto no entorno do Museu Abílio Barreto e realmente será um evento bem maior. Independentemente do lugar, o certo é que faremos um festão.”



“FEIRINHA APROXIMA”

Neste sábado (4/5), das 10h às 17h, no pátio da Faculdade Arnaldo (Rua Timbiras, 560 – Funcionários). Entrada gratuita. Informações: @projetoaproxima (Instagram).



Outra feira

Malha e tricô

Prossegue até sábado (11/5), no Minascentro (Rua dos Guajajaras, 1.022 – Centro), a Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas. O evento apresenta 90 expositores das cidades de Jacutinga, Monte Sião, Andradas e Ouro Fino e traz as principais apostas para o inverno 2024. A feira ainda contará com acessórios, sapatos e roupas íntimas. Gratuitos, os ingressos podem ser retirados por meio de cadastro no site www.feirademalhassuldeminas.com.br. Aqueles que optarem pela retirada do ingresso físico poderão obtê-lo no local. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h; sábados e domingos, das 12h às 20h. Mais informações: @feirademalhasdetricosuldeminas (Instagram) .