O documentário “Uma gota de esperança”, que mostra a luta da jornalista Larissa Carvalho para melhorar o teste do pezinho do SUS, será exibido às 15h30 deste sábado (11/5), na Globo Minas.

O filho dela, Théo, tem uma doença rara que não foi detectada pelo exame. Sem diagnóstico, o tratamento começou tarde e Théo acabou tendo sequelas: ele não senta, não anda, não fala. Com a história de Théo, uma lei foi aprovada, passando o teste de seis para mais de 50 doenças detectadas.

URGÊNCIA

Na prática, a conquista não chegou aos postos de saúde. "Mas não vamos desistir", afirma Larissa. Algumas prefeituras e estados já se anteciparam. Em São Paulo e no DF, o teste agora rastreia mais de 60 doenças. Em Minas, 15.

Milhares de bebês já foram salvos com este início de ampliação: com diagnóstico precoce, a chance de a criança não ter sequelas é acima de 85%. "Um bebê a cada 2,5 mil que nascem todo ano no Brasil vai parar numa cadeira de rodas, enquanto o teste do SUS seguir rastreando apenas seis doenças. Colocar a lei em prática é urgente. É pelos Théos que virão", diz Larissa Carvalho.





Infiltrado



Anderson Noise, o DJ que fez história na música eletrônica no Brasil e exterior, fará um set All Night long, neste sábado (11/5), na festa Infiltrado, no Deputamadre Club, na Floresta. Os organizadores pedem doações que serão destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Pré-estreia

"A cabeça pensa onde os pés pisam – Frei Betto e a educação popular", primeiro documentário da trilogia que a Mirar Lejos realiza em homenagem aos 80 anos do frei dominicano, tem pré-estreia para convidados neste sábado (11/5), no Cine Belas Artes.

O filme tem direção de Evanize Sydow e Américo Freire. Em 2025, deve ser lançado o longa-metragem “Betto”, que traz o ator Enrique Díaz como protagonista.

Junina



A próxima edição da Cidade Junina está confirmada para o período de 8 de junho a 13 de julho, no Mirante Beagá. Entre as atrações musicais, Guilherme e Benuto e Banda Eva, Matheus Fernandes, Kevin O Chris, Zé Ramalho, João Gomes, Falamansa, Teatro Cyntilante, com os espetáculos “Moana” e “Lampiãozinho e Maria Bonitinha”.