Sexta-feira (10/5)

Às vezes é preciso um empurrãozinho para deixar os pontos turísticos óbvios da cidade e ter outro olhar para a capital mineira. Também por isso, não deixa de ser interessante acompanhar a apresentação da Orquestra Jovem do Tribunal da Justiça de Minas Gerais, sexta-feira, ao meio-dia, na entrada do edifício-sede (Avenida Afonso Pena, 4.001, Serra). O repertório é puro rock and roll com sucessos de Guns n’ Roses, Nirvana, Deep Purple, Beatles, Europe, Coldplay, Jimmy Page e Robert Plant. Por ali ainda dá para dar um passeio até a Praça da Bandeira, onde há opção para almoço. Entrada franca.



Sábado (11/5)

O pianista Deangelo Silva, que reside em São Paulo, comemora, sábado, em sua terra natal, mais um aniversário. A data será lembrada com show no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Autor dos álbuns “Downriver” e “Hangout”, ele estará acompanhado por uma super banda, composta por Felipe Continentino (bateria), Bruno Veloso (baixo), Jesse Monroe (vocais) e Felipe Vilas Boas (guitarra). No repertório, além de músicas autorais, sucessos do Clube da Esquina e da Bossa Nova. A casa abre às 19h. O primeiro set está marcado para as 21h e o segundo, para as 22h30. Ingressos a R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa).



Domingo (12/5)

“A paixão segundo Guignard”, exposição no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro) que marca os 80 anos da Escola Guignard, despede-se domingo do público. Com curadoria de Paulo Schmidt, ex-aluno da Guignard, e curadoria adjunta de Cláudia Renault, estão expostas 200 obras do próprio Alberto da Veiga Guignard, de Edith Behring, Franz Weissmann, professores assistentes do artista nos primeiros anos da escola, de Amílcar de Castro, Yara Tupinambá e Augusto Degois, para citar alguns. Visitação das 17h às 21h. Entrada franca.



Segunda-feira (13/5)

O tango dita a trilha sonora que abre a semana. Segunda-feira, a Cia de Dança Café com Dança faz única apresentação, no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas (Rua da Bahia,2244, Lourdes), das coreografias "Traçado" e "Recordações de um tango". O espetáculo, que tem coreografias de Welbert de Melo, está marcado para as 20h. Ingressos variam de R$ 25,50 a R$ 60.



Terça-feira (14/5)

O Quarteto Kalimera, dedicado à música clássica, é a atração de terça-feira, às 19h30, no projeto Sesc Partituras - Circuito especial, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O grupo, formado por Luísa de Castro, primeiro violino; Tomaz Soares, segundo violino; Daniel Albuquerque, viola; e Daniel Silva, violoncelo, nasceu há cinco anos pelo interesse dos integrantes em pesquisar e executar obras do repertório tradicional brasileiro e universal para a formação. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no Sympla ou retirados na bilheteria do Sesc Palladium.



Quarta-feira (15/5)

Um dos maiores clássicos na programação cultural da cidade, o cantor Marcelo Veronez interpretando Roberto Carlos está de volta, para alegria dos fãs. Quarta-feira, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), o cantor faz única apresentação de “Não sou nenhum Roberto” com a Orquestra Sesiminas, em edição especial. No espetáculo, Veronez trata com respeito a obra de Roberto e Erasmo Carlos, sem abrir abre mão do humor e do erotismo contido nas entrelinhas das canções. Ele diz que quem for ao show não encontrará nada do Rei e de Erasmo. "O que faço é trazer essa obra para dentro dos aspectos que me formam como artista de teatro, como pessoa LGBTQIAP+, como alguém que começou a entender essa obra ainda adolescente nos anos 90, na periferia, junto com o bullying e com os hormônios fervendo. Procuro expor uma visão muito particular e que dialogue com o mundo atual, que possa evocar lembranças, mas que também possa apontar para o futuro, para novas perspectivas sobre essas lembranças’, afirma. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).



Quinta-feira (16/5)

A campanha por outro olhar sobre a cidade, que começou na segunda-feira, continua na quinta, com o projeto Praça Sete Instrumental, que tem como atração Thiago Delegado, acompanhado por Aloízio Horta (contrabaixo) e André Limão Queiroz (bateria). A apresentação marcada para o meio-dia no quarteirão fechado da rua Carijós, na Praça Sete, é também uma desculpa para almoçar em restaurantes que não decepcionam pelo Centrão. A apresentação é gratuita.