Sucesso na noite belo-horizontina, o show “Não sou nenhum Roberto”, de Marcelo Veronez, ganha edição especial com a Orquestra Sesiminas, em 15 de maio, no Teatro Sesiminas. Há 15 anos, e às vésperas de completar 16, Veronez traz clássicos de Roberto e Erasmo Carlos na sua voz potente e performance com atitude roqueira, sexy e dançante.

O show passou pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e cidades do interior de Minas, como Ouro Preto, Itabira, Juiz de Fora, Montes Claros e Tiradentes, entre outras. Em Belo Horizonte, “Não sou nenhum Roberto” integrou a Virada Cultural (tendo a participação de Odair José como convidado especial, na Rua Guaicurus, em noite histórica), a mostra Cine BH, Sesc Palladium, Teatro Sesiminas, Praça da Liberdade, Parque Lagoa do Nado e o inferninho Gruta (sua casa oficial), além de muitos outros espaços.



CORPO EM TEMPORADA

Os fãs do Grupo Corpo têm o que comemorar. A companhia de dança mineira tem duas temporadas em Belo Horizonte. A primeira, de 4 a 6 de julho, na Sala Minas Gerais, reúne "Dança sinfônica", coreografia de Rodrigo Pederneiras e música de Marco Antônio Guimarães, de 2015; e “Estancia”, coreografia de Rodrigo Pederneiras, música de Alberto Ginastera, de 2023. No segundo semestre, de 11 a 15 de setembro, no Palácio das Artes, "O Corpo", coreografia de Rodrigo Pederneiras e música de Arnaldo Antunes, de 2000; e "Benguelê", coreografia de Rodrigo Pederneiras e música de João Bosco, de 1998.



O SONHO CONTINUA

A boa notícia da semana é que o Les Juliettes, marca conhecida carinhosamente como "a sobremesa da sua família", que como a coluna anunciou há pouco mais de um mês vai ter uma sucursal na Espanha, continua em Belo Horizonte também. Após negociações com empresários interessados em tocar o negócio fundado por Luiza Guimarães Toledano e Júlia Lacerda Soares Guimarães, a empresa tem novos donos. "De mãos dadas com nossas sócias brasileiras, Patrícia, Isadora e Isabella, a caminhada do Les Juliettes continua mais forte do que nunca. A família Coutinho, que conhecemos desde pequena, assume a administração do Les Juliettes, com muito amor, energia e novidades", comemora Luiza. "Patrícia foi a proprietária do Buffet Via Marquês por muitos anos, e agora chega com muito carinho e bom gosto para guiar o Les Juliettes Brasil. Seguiremos com a mesma equipe, as mesmas receitas assinadas pela chef Júlia Guimarães, os mesmos sabores, estética e qualidade. Agora, no Brasil e na Espanha", garante.



CONCERTO SOLIDÁRIO

A Orquestra Ouro Preto vai destinar recursos para as vítimas da tragédia no Sul do país. A renda do concerto de domingo (12/5), às 11h, no Sesc Palladium, em homenagem a Duke Ellington, será destinada ao Rio Grande do Sul. A organização pede ainda doações de água e alimentos não perecíveis. Pelo gesto solidário, os doadores receberão como agradecimento álbum que integra a discografia da Orquestra.