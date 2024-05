Belo-horizontina Ellen Camp está no elenco do filme de David Schurmann

Ellen Camp, que é mineira de Belo Horizonte, inicia sua jornada internacional. A atriz acaba de retornar de Los Angeles, onde aprimorou sua técnica para interpretação no Art of Acting Studio, participando do curso One-week acting technique intensive – Stella Adler.

Lá, Ellen foi aluna de William Bremer e Jane Fleiss, que participou de séries famosas no Brasil, entre elas “Grey's anatomy” e “Plantão médico”. Mas a passagem da atriz mineira pelos Estados Unidos ficou ainda mais especial com a confirmação de sua estreia em telas internacionais!



• "MY PENGUIN FRIEND"



Em agosto, Ellen Camp poderá ser vista em 1.500 salas de cinema norte-americanas com a estreia de "My penguin friend", produção internacional dirigida pelo brasileiro David Schurmann e protagonizada pelo francês Jean Reno. Formada em artes cênicas pela renomada escola de atuação Celia Helena, em São Paulo, a atriz vem se dedicando ao cinema e integra o elenco de "Por um fio", ao lado de nomes como Bruno Gagliasso, Romulo Estrela, Zezé Motta, Sandra Corveloni, Bárbara Colen e Othon Bastos. Baseado no livro homônimo de Drauzio Varella, a produção nacional acaba de concluir suas filmagens na capital paulista, também sob a direção de

David Schurmann.



• DE BH PARA OURO PRETO



Vinte e dois anos depois de ser realizado na capital mineira, o Festejo do Tambor Mineiro vai celebrar o Reinado de Minas Gerais pela primeira vez em Ouro Preto. Reunindo 13 guardas entre moçambiques, congos, caboclos e marujos vindos de Ouro Preto, Congonhas, Belo Vale e Belo Horizonte, apresentações artísticas e feira de arte e gastronomia, a edição especial será em 19 de maio, domingo, a partir das 9h, na Vila da Chapada, perto de Lavras Novas. A entrada é gratuita. O Festejo do Tambor Mineiro, um dos principais festivais culturais da capital mineira, foi idealizado por Maurício Tizumba e é realizado desde 2002.



• NA PRAÇA



O maestro José Soares, regente associado da Filarmônica de Minas Gerais, rege concerto do Dia das Mães, domingo (12/5), às 11h, na Praça da Liberdade. Na primeira edição do "Filarmônica na praça", serão apresentados grandes clássicos do universo sinfônico, como “O quebra-nozes”, de Tchaikovsky, o “Batuque da ópera Malazarte”, de Lorenzo Fernandez, além de compositores como Mozart, Strauss Jr., Brahms. A apresentação é gratuita e terá interpretação em libras.



• REFLEXÃO AMBIENTAL



Christiane Torloni mostrou mais algumas de suas facetas na Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena. Atriz homenageada nesta edição do evento, ela apresentou na cidade o filme do qual foi diretora: “Amazônia, despertar da florestania”. Na produção, Torloni, também ambientalista, propõe uma reflexão que tenta resgatar o código genético de nossa identidade nos perguntando: “Quando foi que nós esquecemos que o Brasil tem o nome de uma árvore?”.