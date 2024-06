Christina Coelho é uma das mulheres que a coluna admira, por ser uma das figuras que mais dedicam boa parte do seu tempo a projetos solidários. Por sua dedicação ao próximo, ela recebeu da Santa Casa BH a medalha Dr. Aloysio de Andrade Faria.

A homenageada é voluntária e participa ativamente de ações de responsabilidade social, mobilização de recursos em prol da Santa Casa BH. Ela também coordenou ações importantes, como jantares beneficentes e arrecadação de itens para o bazar da Santa Casa BH, ao longo de duas décadas.

Emocionada, agradeceu a homenagem, em meio a pessoas de tanta relevância. Disse considerar-se uma privilegiada por ter o trabalho mais bem remunerado que existe. "Não tem preço que pague o coração da gente feliz quando conseguimos, com êxito, fazer alguma coisa pelo outro. É só experimentando que sabemos o que é isso."



HOMENAGEADOS



Na mesma solenidade foram homenageados o procurador-geral de Belo Horizonte, Hércules Guerra; o professor e pesquisador Marcus Vinicius Gomez, a médica cancerologista e oncologista clínica Maria Nunes Álvares, o médico e ex-chefe do serviço de cirurgia pediátrica da Santa Casa BH Moacir Tibúrcio (homenagem póstuma); o médico e ex-secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde Helvécio Magalhães Júnior, o empresário Pedro Lourenço.

A medalha criada pelo provedor de honra da Santa Casa BH, Saulo Coelho, é entregue a pessoas, instituições e empresas que prestam relevantes serviços à sociedade no campo assistencial em todo o país. A medalha leva o nome do médico, banqueiro e empresário cujas contribuições, nos últimos anos, custearam equipamentos hospitalares na Santa Casa BH e obras em outras instituições de saúde da capital mineira.



MULHERES 60+



O projeto Arte em Rede - Caravanas da Cultura, curso de formação voltado para quem trabalha ou deseja trabalhar com cultura de maneira qualificada, destacando a participação feminina, está com inscrições abertas na bio da página do instagram @arteemrede.caravanasdacultura para a oficina Maturidade em Cena: Histórias desse Lugar.

As aulas serão ministradas nos dias 13, 14, 17, 19 e 20 de junho, no Centro de Assistência Social Tecendo a Vida, no Bairro União. O conteúdo é destinado a mulheres com mais de 60 anos e visa promover a socialização, iniciação teatral e expressão vocal e corporal das participantes, a partir de memórias coletivas e pessoais, valorizando as histórias da comunidade.

As aulas são ministradas pela professora de teatro Talita Braga, fundadora da Zula Cia. de Teatro. As inscrições podem ser feitas até as 14h desta terça-feira (11/6), pelo formulário disponível na bio do Instagram.



TRILHA PARA NAMORADOS



Quarta-feira é Dia dos Namorados e para quem quer curtir a noite em clima bem romântico a apresentação da cantora Nath Rodrigues, no Baretto, o bar do Hotel Fasano em Lourdes, é uma opção de bom gosto.

No repertório da cantora mineira, clássicos do repertório de Billie Holiday, Dinah Washington, Elis Regina, Nana Caymmi, Gal Costa e Samara Joy. Nath estará acompanhada por camila? Rocha (baixo acústico), Lucas de Mello (guitarra) e Paulo Fróis (bateria). O menu de três tempos foi criado especialmente para a ocasião. As vendas serão feitas via Sympla.



DEZ ANOS DE SARARÁ



Yago Opropriom, que acaba de lançar seu primeiro álbum, está confirmado no line up do Festival Sarará, que conta também com Baco Exu do Blues, Nação Zumbi convida Lia de Itamaracá, Jaloo, Rachel Reis convida Afrocidade, Os Garotin, MC Luanna + Ajuliacosta. A programação do evento, de 12 a 14 de setembro, será dividida entre o Parque das Mangabeiras, o Teatro Francisco Nunes e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti.