Mostra em BH convida público a assistir clássicos do cinema na telona

O UNA Cine Belas Artes lança hoje (10/7) programação dedicada a clássicos do cinema. Um filme será exibido por semana até 31 de julho, sempre às quintas-feiras. “Laranja mecânica” (1971), “Taxi driver” (1976), “Scarface” (1983) e “Pulp fiction" (1994) estarão em cartaz.

“Já tivemos outras mostras e eventos, mas a programação com um clássico por semana é novidade”, afirma a roteirista Ana Durães Oliveira, diretora de comunicação do espaço.

A iniciativa surgiu para atrair novamente o público às salas de exibição, após o afastamento em decorrência da pandemia e do alto valor dos ingressos no circuito comercial.

“No mercado brasileiro, a frequência de salas de cinema ainda está 30% abaixo do que tínhamos na pré-pandemia”, afirma Ana Durães.

Ela chama a atenção para a peculiaridade das salas de exibição, sobretudo no caso de clássicos do cinema, “mostrando como a experiência na tela grande se torna outra em filmes tão potentes”.

O processo de curadoria levou em conta, antes de tudo, a importância do longa-metragem. “Não foi muito difícil, pois são filmes que se tornaram os novos clássicos”, explica. Segundo ela, todos tiveram boa acolhida de crítica e público. “A ideia era trazer títulos certeiros.”

“Scarface”, de Brian De Palma, com Al Pacino e Michelle Pfeiffer, abre a mostra nesta quinta-feira (10/7). A atuação de Al Pacino é marcante no filme sobre a ascensão de um refugiado cubano no mundo das drogas nos EUA.

“Pulp fiction” (1994), segundo longa dirigido por Quentin Tarantino, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, com atuações brilhantes de John Travolta e Uma Thurman. Será atração do dia 17.

“Taxi driver” (1976), de Martin Scorsese, traz Robert De Niro em um dos papéis mais importantes de sua carreira. Outro destaque é Jodie Foster, aos 12 anos, no papel de uma prostituta adolescente. A sessão ocorrerá no próximo dia 24.

“Laranja mecânica” (1971), de Stanley Kubrick, encerra a mostra em 31 de julho. Baseado no livro homônimo de Anthony Burgess, acompanha jovens violentos que espalham o caos numa sociedade distópica marcada pelo autoritarismo.

Outra dimensão

Para Ana, exibir clássicos é uma forma de aproximar o público da telona. Iniciativas assim contribuem para estimular a paixão pelo cinema, acredita. “Você coloca programação de excelência em uma sala e a pessoa fala: ‘Nossa, realmente esses filmes feitos pensando no cinema têm outra dimensão’.”

De acordo com ela, boa parte dos títulos atuais é produzida só para o circuito de televisão ou streaming. A linguagem é diferente, com planos mais fechados e forte presença de diálogos. Ana ressalta a potência da experiência audiovisual que não se dá no sofá de casa, computador ou no celular.

Outro ponto importante é o caráter democrático dos cinemas de rua, como o UNA Belas Artes. “É fácil o acesso de quem passa. Isso não depende da triagem que há na entrada de um shopping, considerando como a pessoa está vestida e o comportamento dela”, observa, citando problemas envolvendo racismo nesses centros comerciais.

“A gente quer atingir o maior número de pessoas possível. A gente quer que o cinema faça parte do dia a dia das pessoas”, conclui.

Jodie Foster e Robert de Niro em 'Taxi driver', filme fundamental para a carreira dos dois atores Columbia Pictures/divulgação

PROGRAMAÇÃO

“Scarface”

Hoje (10/7), às 20h30

“Pulp Fiction – Tempo de violência”

Dia 17/7, às 20h30

“Taxi driver”

Dia 24/7, às 20h30

“Laranja mecânica”

Dia 31/7, às 20h30

• UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Vendas online na plataforma Velox Tickets



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria