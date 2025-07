Companhia paulista Esparrama traz espetáculos infantis a BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Para o grupo paulista de teatro Esparrama, não existem temas proibidos para a infância. O essencial é a forma como se conversa com as crianças. Com essa abordagem, a companhia estreia sua primeira temporada em Minas Gerais, apresentando em temporada no CCBB-BH os espetáculos“Acorda!” e “Fim?”.

As montagens tratam, respectivamente, da ocupação das cidades e de questões ambientais. As apresentações – de sexta a segunda – vão até 4 de agosto, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Formado por Lígia Campos, Kleber Brianez e Rani Guerra, palhaços com mais de 20 anos de carreira e com direção de Iarlei Rangel, o Esparrama foi criado em 2012.

O diretor define o processo de montagem como uma espécie de “antropologia da infância”. As obras não apenas dialogam com o público infantil, mas incorporam sua visão de mundo sobre a vida, a cidade e os adultos.

“A criança vive um momento peculiar de desenvolvimento e, nesse processo, cria cultura, linguagem e imagens de mundo que são fundamentais para que nós, adultos, possamos entender outras formas de relação com a realidade”, afirma Iarlei.



ENCENAÇÃO NO PÁTIO



Vencedor do Prêmio APCA de Teatro Infantojuvenil 2024, “Acorda!” extrapola os limites tradicionais do palco e será apresentado no pátio do centro cultural. A montagem nasceu a partir da pesquisa do grupo com o chamado “teatro de janela”, desenvolvido no edifício onde Iarlei e Rani vivem, em frente ao Minhocão, em São Paulo.

“Inauguramos essa linguagem quando percebemos que a cidade não é feita para as crianças. Que cidade é essa que não acolhe as infâncias?”, questiona o diretor. “A partir daí, desenvolvemos espetáculos que exploram justamente essa relação entre criança, cidade e arte.”

Para a construção da dramaturgia, o grupo realizou uma série de caminhadas pelo Centro de São Paulo, convidando o público a olhar para as janelas da cidade e imaginar: quem vive ali? O que acontece atrás dessas janelas? Que cenas fantásticas poderiam surgir delas?

“Foi a partir dessas imagens que fomos criando os personagens e as cenas do espetáculo”, conta Iarlei. Em cena, três palhaços percorrem a cidade em busca de construções “adormecidas”, ou seja, que não cumprem função social, e tentam acordá-las. “Aqui em BH, usamos esse mesmo mote, com algumas adaptações técnicas, conforme o espaço”, afirma o diretor.

Já “Fim?”, criado em 2015, foi inspirado pela tragédia do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e por outras catástrofes daquele ano. “Ficamos muito tocados com essa situação. Era um momento em que muitas coisas estavam acontecendo no mundo, e pensamos: é isso que está nos atravessando como artistas. Precisamos conversar com as crianças sobre isso”, diz.

A história acompanha dois palhaços em meio aos escombros de um mundo que acabou. Em sua jornada, eles atravessam lixões, campos minados, armadilhas mirabolantes e barragens rompidas, até encontrarem um lugar fértil para plantar a última semente de esperança.

Para Iarlei Rangel, a troca entre gerações é parte fundamental da proposta do grupo. “As crianças se divertem muito, mas os adultos também. No fim, é uma euforia só”, comenta.

“A criança nunca vai ao teatro sozinha, ela vai com a família. Por isso criamos obras que dialogam diretamente com o universo infantil, mas que também oferecem camadas de sentido e diversão para os adultos. Isso permite que o diálogo continue depois, com cada um elaborando a experiência a partir da própria percepção.”

GRUPO ESPARRAMA

Espetáculos “Fim?”, sempre às 19h, e “Acorda!”, às 15h, de sexta a segunda, até 4 de agosto, no CCBB- BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site do centro cultural.



Outra peça

“Moana”

A Cyntilante Produções estreia sua programação especial de férias com 16 espetáculos adaptados de contos clássicos, em cartaz até o próximo dia 27, no Teatro Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 – São Pedro). A abertura, neste sábado (12/7), terá a apresentação do musical “Moana”.

A programação do mês terá “O Pequeno Príncipe”, “A Bela e a Fera”, “Peter Pan”, entre outros clássicos. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Crianças de até 2 anos têm entrada gratuita.