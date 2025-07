Competição de dança urbana tem final nacional hoje em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

BH será palco da final nacional da quarta edição da competição de dança urbana Red Bull Dance Your Style, neste sábado (12/7), a partir das 15h, no Parque das Mangabeiras. Dezesseis dançarinos de diferentes partes do Brasil se enfrentarão nas batalhas. Caberá ao público decidir quem avançará para a fase seguinte.

Pedrinho Brum, dançarino e curador da competição, diz que ela estimula a dança urbana em diferentes regiões do Brasil.

“Temos um país continental com muitas qualidades, talentos e artistas incríveis que não têm sua arte reconhecida mundo afora. Com a popularização do evento, conseguimos gerar mais oportunidades para esses talentos”, afirma.

Além de seletivas em São Paulo e BH, finais regionais foram realizadas em Salvador e Campinas. Pedrinho explica que o objetivo é descentralizar a cena da dança, dando visibilidade a artistas de todo o país.

“O maior desafio é encontrar e trazer à tona dançarinos que estão fora do circuito tradicional. Nosso papel é democratizar esse palco.”

Nesta edição, curadores decidiram diversificar os estilos de dança. “A gente sempre tenta olhar para onde ainda não olhou. Dois estilos que nunca haviam participado entram na disputa: o beat ya feet e o lite feet. Estamos animados para ver como eles serão apresentados no palco”, explica o dançarino.

Washington e Nova York

O beat ya feet surgiu na década de 1990 em Washington, nos Estados Unidos, popularizado por Marvin “Slush” Gross. O conceito vem da música, influenciando alguns movimentos. Esta dança é repleta de energia e misturas táticas, gerando diferentes possibilidades de batalhas.

Já o lite feet vem de Nova York. Comum nos metrôs da cidade, popularizou-se nos anos 2000. O estilo surgiu em quadras de basquete e festas nova-iorquinas. Tem passos rápidos e atléticos, pensados para impressionar o público.

O vencedor da final nacional garante vaga na final mundial, em outubro, na cidade americana de Los Angeles. "Este projeto é muito interessante para a dança urbana e para o cenário brasileiro. É o único evento global com seletiva no Brasil", diz Pedrinho.

"Há muitos eventos incríveis na Europa, nos Estados Unidos, na África, mas a passagem é muito cara. Se deslocar daqui para o Nordeste é caro, imagina para fora do país”, afirma.

BH foi escolhida para sediar a final nacional por diferentes motivos. Um deles é o talento dos dançarinos locais. “A cena daqui é muito expressiva para a história da dança urbana do Brasil. Não só a dança, mas a cultura urbana de BH é muito forte”, destaca o curador.

RED BULL DANCE YOUR STYLE

Final nacional neste sábado (12/7), no Parque das Mangabeiras (Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Abertura dos portões às 13h e início das batalhas às 15h. Entrada franca mediante retirada de ingresso pela plataforma Eventbrite.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria