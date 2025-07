Gui Villeto faz show intimista no Teatro de Bolso Sesiminas neste domingo

No show “Quem soul”, o cantor, compositor, violonista e ator Gui Villeto apresenta 11 músicas autorais e releituras de canções de Lenine, Dani Black, Duda Beat, Zé Ibarra, Fernando Anitelli e Los Hermanos. Neste domingo (13/7), ele está de volta ao palco, no Teatro de Bolso do Sesiminas, após recesso de quase três anos.

Villeto conta que suas letras falam sobre cura, transformação, identidade, pertencimento e vulnerabilidade. “É uma forma de proporcionar a vivência de pausa no espaço-tempo, da vida corrida que a gente leva, para convidar à respiração profunda, verdadeira, que nos reconecta às emoções, permitindo o autoconhecimento.”

O show se baseará na formação baixo, guitarra, bateria, violão e teclados.“Também farei algumas canções no formato mais intimista, voz e violão”, avisa o músico. “É quando brinco um pouco com a plateia, faço-a cantar os refrões. Quero aproveitar a estrutura do Teatro de Bolso do Sesiminas, que é bem intimista”, adianta.

Villeto compõe desde os 13 anos e parte de seu repertório reflete isso. “Guardei por tanto tempo porque tinha vergonha e não mostrava para ninguém. Mas chegou a hora”, comenta. “As músicas falam dos meus processos pessoais, de algo que me identifica enquanto ser humano.”.

O ator e cantor está longe dos palcos desde 2022. “Recentemente, quando pensei em voltar, vi que teria de ser através da música. Estou com essas 11 canções prontas e penso em lançar um álbum este ano. A primeira faixa, que será lançada no formato single, é justamente 'Quem soul', a canção que dá nome ao show.”

O trabalho de Gui dialoga com a MPB e o rock. Além do repertório autoral, o público ouvirá releituras de “Simples assim”, de Lenine; “Bédi beat”, de Duda Beat (que ele dividirá com Marina Carelli); “O vencedor” e “O velho moço”, dos Los Hermanos; “Camalear”, de Pedro Salomão e Teatro Mágico; e “Quebra-cabeça”, de Dani Black.

“Peguei essas músicas a partir das letras, pois senti nelas algo que apresentava conexão com o meu dizer dentro de minhas canções”, explica.

Villeto abriu campanha de financiamento coletivo no site Benfeitoria para viabilizar seus projetos. “Fazer este show, lançar single e gravar disco envolve muitos custos. Então, estamos fazendo a campanha, que está caminhando muito bem”, comenta.

Além das recompensas tradicionais, ele diz que oferece “experiências”. “Posso compor uma canção exclusiva para alguma pessoa”, explica.

“QUEM SOUL”

Show de Gui Villeto. Neste domingo (13/7), às 19h, no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), com venda online na plataforma Sympla.