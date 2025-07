Casa Branca oferece arte de graça para o público no fim de semana

Criado em 2019, após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, o Festival de Arte e Cultura de Casa Branca – Casa Branca Fest chega à terceira edição, de hoje a domingo (11 a 13/7). Teatro, dança, performances, contação de histórias, intervenções, exposições e rodas de samba e chorinho fazem parte da agenda.

As atividades gratuitas se concentrarão na Praça São Sebastião e na Galeria Cabra, espaço cultural aberto por artistas locais.

O evento é coordenado pela bailarina, diretora e coreógrafa Dudude Herrmann, pelo artista, designer e curador Fred Paulino e pela especialista em moda e cinema Thais Mol, moradores de Casa Branca.

A abertura será nesta sexta (11/7), às 18h, na Praça São Sebastião, com circo, dança e cortejo com ijexá comandado pelo grupo Xequeridas, formado por mulheres com foco no estudo percussivo. Será revelada a Cabra Alegórica, símbolo do festival produzido pelas arte-educadoras Beatriz Leite e Ângela Andrade.

Coordenadora do Instituto Cabra, Thais Mol conta que o evento surgiu para proporcionar “um respiro” à comunidade abalada com a tragédia de Brumadinho “Eu, Fred e Dudude fizemos o primeiro festival com todas as atrações gratuitas, ninguém recebeu nada. Pudemos ver e sentir o quanto a cultura faz falta”, diz, referindo-se à cultura inclusiva e abrangente.

“O que se vê muito são shows e música. Mas palhaçaria, teatro, contação de histórias, samba e roda de chorinho são ações de arte que a gente não consegue colocar dentro de um elemento só”, comenta. Thais também cita as mesas da artista Thereza Portes e as performances de Odacy Oliveira, que subirá em árvores.

“A pessoa vem até a Galeria Cabra, vê uma performance e volta para a praça. Tem toda uma circulação gostosa pelo território”, ressalta Thais Mol.

“Infelizmente, Casa Branca, hoje, é um lugar onde as pessoas chegam, entram no restaurante, comem e vão embora. Ninguém caminha pelo local”, diz ela. Durante o festival, haverá discussões sobre a ocupação do território de Casa Branca.

A Galeria Cabra conta com memorial, além de receber exposições. “Temos uma sala com fotos de Casa Branca, mostrando que este lugar tem história. Afinal, a vila faz parte da Rota do Ouro e da Estrada Real”, comenta Thais. O festival também é provocação, com discussões sobre os impactos da mineração sobre a comunidade.

Esta edição reunirá 20 atrações. “Teremos o Grupo Trampulim, que fará invasão de palhaçaria; o Grupo Girino, com os teatrinhos individuais; a música do Marcos Frederico Quarteto; e a “Mesa de Theresa”, ação da artista plástica Thereza Portes que fala do espírito comunitário”, informa.

“Haverá também as muralistas Clara, Fênis e Mari Pacheco, porque temos a ideia de deixar um legado. A ação será na praça, no muro de um restaurante”, adianta Thais Mol.

3º CASA BRANCA FEST

Desta sexta-feira (11/7), às 18h, a domingo (13/7), às10h, na Praça São Sebastião e Galeria Cabra, em Casa Branca, Brumadinho. Entrada franca. Veja a programação completa no Instagram do evento.

ATRAÇÕES

SEXTA (11/7)

. Praça São Sebastião

18h: Cortejo com a Cabra Alegórica (Beatriz Leite e Ângela Andrade); circo e dança (Cey Mendez, Edu de Souza, Letícia Oliveira, Paola Ferrara e Veruschka Pachano); cortejo musical (Nete Barros, Coletivo Toca e Crianças do Instituto Casa de Davi); cortejo “Nas batidas do Ijexá” (Xequeridas).

. Galeria Cabra

19h: Exposição “Outono”, de Clara Valente; instalação “Terra território”, com Reibatuque; mostra de videodança; vivência musical “Despertai”, com Madhava; festa com DJ Cercano.

SÁBADO (12/7)

. Praça São Sebastião

10h: Pintura mural (Clara Valente, Fênix e Mari Pacheco); performance caminhada “O método vagabundo”, com Marcelo Castro; contação de histórias, com Gustavo Gaivota; performance “Si-Pó”, com Odacy Oliveira.

12h: Minifestival de teatro lambe lambe, com Grupo Girino.

15h: “A invasão de palhaços”, com Grupo Trampulim.

16h: Roda de samba, com Artur Pádua.

. Galeria Cabra

10h e 18h: “Os bens e o sangue – Poemas de Drummond”, com Teatro em Aberto.

19h: “Antrópodes”, teatro com Fabio Costa e Luciana Lanza.

DOMINGO (13/7)

. Praça São Sebastião

10h: Pintura mural com Clara Valente, Fênix e Mari Pacheco; intervenção “Mesa de Thereza”, com Thereza Portes.

10h30: Intervenção urbana “Parquear bando”, com Thembi Rosa e convidados.

12h: Roda de choro com Marcos Frederico Quarteto.

. Galeria Cabra

11h: Espetáculo “Os bens e o sangue – Poemas de Drummond”, com Teatro em Aberto.