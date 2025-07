Uma fotobiografia do teatro brasileiro em cliques de Lenise Pinheiro

Com mais de 2 mil espetáculos no teatro fotografados ao longo de 45 anos de carreira, a fotógrafa Lenise Pinheiro prepara uma exposição inédita: “Fotobiografia do teatro brasileiro”.

A mostra vai selecionar 450 fotografias emblemáticas no acervo de mais de 90 mil fotogramas analógicos de Lenise, que também inclui milhares de imagens digitais e conteúdos extraídos de cinco publicações dela.

O projeto prevê que as fotografias, coloridas e em preto e branco, sejam exibidas em diferentes formatos, como totens, painéis e projeções.

Mais de 150 artistas clicados em cena pela fotógrafa terão retratos na exposição. A lista inclui nomes de peso como Fernanda Montenegro, Zé Celso, Raul Cortez, Claudia Raia, Hector Babenco, Antônio Fagundes, Fernanda Torres e Marieta Severo, entre outros.