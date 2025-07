Espaço de festas no Jardim Canadá será reinaugurado e rebatizado

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

As primas Isadora Tergilene Ferreira e Maria Laura Tergilene Ferreira estão à frente do Jardim Origem, espaço de festas onde por 25 anos funcionou o Domus XX, no Jardim Canadá. “O espaço será reinaugurado com a mesma tradição do Domus XX. O empreendimento naquele imóvel, que é da minha família, será tocado por mim e por minha prima Maria Laura”, conta Isadora à coluna. “A festa de inauguração será linda”, diz, entusiasmada. O Domus encerrou as atividades em meio à pandemia. A festa do Jardim Origem está marcada para 6 de agosto, às 18h.

É POP BH

Os artistas Gustavo Fraga e Rick Alves promovem, no próximo fim de semana, a segunda fase do

4º Festival de Música Pop Autoral – É Pop BH, que tem entre os curadores o baixista Ricardo Koctus. Vinte e quatro selecionados entre mais de400 inscritos vão se apresentar de sexta-feira a domingo, no Espaço Cênico Rick Alves. O júri escolherá quatro finalistas para a última fase, no segundo semestre deste ano. O vencedor do É Pop BH 2025 terá direito a consultoria artística e à produção de sua música autoral em estúdio. Os quatro finalistas receberão R$ 2 mil cada. As apresentações são abertas ao público e gratuitas, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

MÁGICA E DIVERSÃO

Gabriel Louchard, idealizador de “Ilusões: Espetáculo internacional de mágicas”, comemora o sucesso da montagem em circulação por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba. Em Belo Horizonte, a apresentação ocorrerá esta noite, no Sesc Palladium. A atração reúne pela primeira vez no Brasil ilusionistas consagrados da Coreia do Sul, França, Espanha e Suécia. De acordo com Louchard, um dos momentos mais aguardados é a demonstração de teletransporte. Além disso, o espanhol Javier Botia, expert em mentalismo e vencedor do programa “America’s got talent”, preparou série especial inédita.

DICA DA COLUNA

“Nasci para ser Dercy” retorna a Belo Horizonte em 9 de agosto, para única apresentação no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Estrelado por Grace Gianoukas, o monólogo conta a história da atriz e comediante Dercy Gonçalves. “Dercy, com seu espírito revolucionário e militância anti-hipocrisia desde sempre, com o mundo inteiro de moralismo enorme contra ela, levantou a bandeira da liberdade. Lutou para ser quem queria ser, e isso abriu caminho para muitas de nós”, diz Grace.

Em cartaz no Memorial Brumadinho, 'Zona de sacrifício' usa a performance, o teatro e a dança para representar o impacto socioambiental causado pela exploração mineral Instagram/reprodução

NO MEMORIAL

O Memorial Brumadinho recebe no próximo sábado, pela primeira vez, um espetáculo teatral. “Zona de sacrifício”, protagonizado por Carolina Correa, com direção e dramaturgia de Laura Duarte, aborda os impactos sociais, ambientais e culturais da mineração em Minas Gerais, unindo diferentes linguagens artísticas.

A montagem conta com imagens e registros cedidos por Bruno Veiga, Julia Pontes, Pedro de Filippis, Lucas Bambozzi, Clarissa Campolina, Chris Tassis e André Hallak. A direção de imagens é de João Borges. A entrada é gratuita e ingressos podem ser retirados na bilheteria ou no site da instituição. O Memorial ficará aberto até as 19h, com entrada será permitida até as 17h.

O Memorial Brumadinho é um espaço dedicado à memória das 272 vítimas do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, há seis anos. Com projeto premiado internacionalmente, ele preserva a história e promove ações educativas para que tragédias como aquela não se repitam. Localizado onde houve o rompimento, ele está ligado à Fundação Memorial de Brumadinho.

