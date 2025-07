DJ mineira fez apresentação em festival português de música eletrônica

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Paula Vilarino, DJ mineira conhecida nas noites do Montê, Berilo, Mitra e Mi Corazón, em Belo Horizonte, tocou no fim de semana em Portugal, como uma das atrações do espaço Bike Village, no Boom Festival.

“O set foi preparado exclusivamente para o festival com elementos de nossa cultura. A música é linguagem universal e meu objetivo era levar um pedacinho do Brasil e do meu som para cada pessoa que estava lá”, diz ela.

De 4 a 10 de agosto, Paula vai tocar no Pyramid Festival, nos arredores do Monte Rtanj, a 200 quilômetros de Belgrado, na Sérvia. A DJ idealizou o coletivo de house music Movimente-se, que se apresentou recentemente no Arcos do Museu, anexo ao Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte.

O presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, vai ganhar homenagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na próxima segunda-feira (28/7), às 18h30, ele receberá o Diploma de Honra ao Mérito. O encontro será um brinde às artes e, em especial, à literatura, pela importância do homenageado para a cultura de Minas.

A temporada da ópera “Cavalleria rusticana”, de Pietro Mascagni, montada pela Fundação Clóvis Salgado, está confirmada para 6, 8, 9 e 10 de agosto, no Palácio das Artes. Com apenas um ato de 75 minutos, o espetáculo estreou em 1890, em Roma, tornando-se marco do movimento verista ao retratar com crueza os dilemas da vida, como paixão, traição e vingança, em um vilarejo siciliano. Sua ária mais famosa embala a cena final do filme “O poderoso chefão 3”, dirigido por Francis Ford Coppola e lançado em 1991.

Com regência da maestra Ligia Amadio e direção cênica de Menelick de Carvalho, a montagem vai reunir Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Coral Lírico, as solistas Eiko Senda (Santuzza), Sylvia Klein (Lola) e Bárbara Brasil (Mamma Lucia), além dos cantores Matheus Pompeu (Turiddu) e Stephen Bronk (Alfio).

O cantor e compositor baiano Du Ribeiro estreia oficialmente na carreira solo com o single “Sobre o tempo”, tributo e releitura, em ritmo de xote eletrônico, do clássico do Pato Fu. A canção, que pode ser acessada nas plataformas digitais, comemora os 30 anos do álbum “Gol de quem?”, misturando referências da música nordestina, misticismo, ficção científica e elementos pop.

Radicado em Belo Horizonte há uma década, Du tem mais de 25 anos de trajetória artística e agora apresenta sua identidade musical com forte conexão entre sertão e futuro. A produção é de Rafa Dutra, do Estúdio Acústico Motor, com participação de Rafael Martini no acordeom e arte assinada por Mateus Moreira.

O rapper Flávio Renegado e a Inconfidentes Jazz Orquestra participam do Festival Uaimií, marcado para 2 de agosto no distrito de Acuruí, em Itabirito, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. A programação inclui também várias bandas, entre elas a Thunder Blues. Na gastronomia, o destaque será o pastel de angu, considerado patrimônio imaterial da região, e as cervejas artesanais Uaimií e Acuruí.

