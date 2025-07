Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Das vantagens do Prime Rock Brasil, festival que realizou sua quinta edição, no último sábado (12/7), em Belo Horizonte, é que não tem atraso e, por isso, flui sem aquelas demoras que tiram a paciência de muita gente.

Especialmente boa parte dos fãs das atrações da edição comemorativa, que já passaram dos seus 45 anos. Passaram pelo palco montado no Mineirão Nando Reis, Barão Vermelho, Biquíni, Humberto Gessinger, Paula Toller, Capital Inicial e Fernanda Abreu. No Camarote Secreto, entre intervalos, o show ficou com o Pop 3 formado por Henrique Portugal (Skank), Charles Gavin (Titãs) e George Israel (Kid Abelha).

EM FAMÍLIA



Entre as surpresas do encontro musical, Bruno Gouveia, do Biquíni, levou a filha, Letícia, e os amigos dela, Davi, Sara e Lara, filhos dos integrantes do Trio Amadeus. Juntos, cantaram "Múmias", do álbum “Millennium” (1999).

A plateia vibrou quando Dinho Ouro Preto desceu do palco para ficar bem próximo dos fãs. Ficou emocionado ao cantar "Primeiros erros". "Quando conseguimos colocar uma multidão desse tamanho, cantando em uma só voz, todo mundo na mesma frequência, na mesma sintonia, é algo de fazer o sangue ferver, o cabelo ficar em pé."

O cantor fez questão de lembrar que, naquela noite, o festival comemorava seu quinto aniversário em Belo Horizonte, e o ano era de 60 anos do Mineirão. Dinho puxou "Feliz aniversário”, verso de "Envelheço na cidade", sucesso do Ira.

MISS SIMPATIA



De longe, quem ganhou o título de miss simpatia do festival foi a cantora Fernanda Abreu. Alguns minutos antes de subir ao palco e fechar o festival, a garota suíngue sangue bom circulou entre os convidados nas áreas do camarim, sem estrelismo e com boa vontade para tirar fotos com os fãs. Durante a apresentação, a cantora anunciou que ainda neste ano, em comemoração aos 30 anos do lançamento do álbum "Da lata", prepara uma série de novidades, para marcar a data.

