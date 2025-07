Festa Junina empolga os belo-horizontinos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A temporada dos “arraiás” está chegando ao fim, mas ainda sobram fôlego e animação. O Minas Tênis Clube levou os sócios para a festa junina do Minas Náutico, em Alphaville. Adultos e crianças se divertiram durante a programação que começou no início da tarde e só terminou às 22h.

A meninada se esbaldou com brincadeiras típicas, barraquinhas de alimentação e a quadrilha dos alunos do curso básico de esportes. A banda Manacá da Serra, a cantora Bruna Lipiani e a banda Falamansa animaram a festança.

Júlia e Bárbara Motta com Matheus Cabral, na festa junina no Minas Náutico Orlando Bento e Hedgard Moraes/MTC/divulgação

• HOJE É DIA DE ROCK

A Esplanada do Mineirão, neste sábado (12/7), será palco do show de sete bandas na quinta edição do Prime Rock Brasil. É bom ficar atento à programação e ao relógio. Os portões abrem ao meio-dia. Uma hora depois, Nando Reis sobre ao palco, seguido por Barão Vermelho, Biquini, Humberto Gessinger, Paula Toller, Capital Inicial e Fernanda Abreu. Os artistas serão pontuais, pois às 23h o som é desligado.

No Camarote Secreto, uma das duas áreas VIPs do festival, a atração musical será o Pop 3, trio formado por Henrique Portugal (ex-Skank), Charles Gavin (ex-Titãs) e George Israel (Kid Abelha), tocando nos intervalos de Biquini e Gessinger, Gessinger e Paula Toller, e Paula Toller e Capital Inicial.

• DOC

A soprano Nívea Freitas acaba de lançar o documentário “Economia criativa em perspectiva: bastidores de ‘Da Terra à Lua’”, que revela os detalhes da apresentação realizada em fevereiro, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Inspirado na obra de Júlio Verne, o concerto reuniu Nívea, o pianista Wagner Sander e o compositor Felipe Romagna na experiência audiovisual que celebrou a conexão entre o homem e o universo. Com direção da cantora, o filme está disponível gratuitamente no canal de Nívea Freitas no YouTube, mostrando como projetos artísticos movimentam a economia criativa da cidade. Mais detalhes no perfil @daterraaluaprojeto.

• CRÔNICAS

O escritor Leonardo Perez lançou o livro “Crônicas cotidianas e de viagens de Leo Perez”, a segunda publicação dele pela Editora Amazon. São vinte e sete textos sobre o dia a dia do autor em Belo Horizonte e algumas de suas viagens. Leo “nasceu” cronista, herança da família de jornalistas. O rapaz é filho de Rogério Perez e sobrinho de Luiz Fernando Perez – os dois irmãos trabalharam no Estado de Minas. O livro está disponível na plataforma da Amazon.

• VERSÁTIL

Nádia Figueiredo, mineira radicada no Rio de Janeiro, retorna a Belo Horizonte com o show “Versátil em concerto”. A apresentação está marcada para 5 de agosto, no Clube de Jazz do Café com Letras. No repertório, standards de jazz, músicas brasileiras marcantes e canções em italiano e em francês.

