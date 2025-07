Desfile de moda movimenta escola estadual em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um dos prédios históricos mais importantes de Belo Horizonte, onde funciona a Escola Estadual Afonso Pena e sede da “Modernos eternos BH”, será cenário, na tarde desta quinta (10/7), do desfile que vai unir as marcas Isa Paes, Marie Josefine e Rondy Hair Experience, sob o comando do sempre genial Zeca Perdigão, nome forte da moda mineira.



Zeca adianta que o desfile é simples, mas com arte, inspirado no cenário onde será realizado. “É como se as pessoas estivessem em uma fazenda chique, bem-vestidas. A Isa tem coleção bacana casual chic, destacando-se no mercado”, elogia, citando também a qualidade de Marie Josefine, que faz sapatos, e “o salão incrível do Rondy”.

Gabriel Araújo veste Isa Paes



O conceito remete ao Velho Oeste. Zeca conta que o local do desfile foi estacionamento de carruagens no século passado. “Claro que dei uma interpretação à roupa. Tentei colocar a mulher em um evento campestre, em um casamento na praia”.

• SAÚDE E BEM-ESTAR

O Empório Frutaria, marca de alimentação saudável de São Paulo, inaugura hoje sua primeira loja fora de São Paulo, que ficará no Botânico Shopping, no Belvedere. Na capital paulista, são duas unidades: uma na Avenida Pellegrino e a outra na Rua Oscar Freire. A escolha por Belo Horizonte atendeu à decisão do mineiro Fabiano Zettel, investidor do mercado de saúde e bem-estar e sócio do grupo desde 2023. Para ele, a capital mineira é excelente oportunidade para expandir o conceito do Empório. A marca espera faturar R$ 10 milhões em seu primeiro ano em BH.

• LIP SYNC

A Batalha Drag de Lip Sync retorna ao palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes no próximo domingo (13/7), às 19h, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados na bilheteria da casa. O título será disputado por oito participantes durante batalhas em duplas, até a escolha da grande campeã.

• TODAS ELAS

Vanessa da Mata confirmou para 19 de setembro sua apresentação em Belo Horizonte. Ela traz ao BeFly Hall o show “Todas elas”, nome do álbum que lançou recentemente. A direção artística é de Jorge Farjalla. No repertório, além de canções autorais, tem “Nada mais” (Stevie Wonder, versão de Ronaldo Bastos), eternizada na voz de Gal Costa; “I feel love”, hit setentista da diva das discotecas Donna Summer; e “O mio babbino caro” (Giacomo Puccini, 1918), ária da ópera “Gianni Schicchi”.







