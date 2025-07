Estreia e despedida marcam a programação cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (11/7)

A terceira edição do projeto No Palco Cidade recebe a peça “Deixe a luz da varanda acesa”, que fica em cartaz até domingo, às 20h, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). A produção da companhia brasiliense La Casita Amarilla mergulha nas memórias e afetos de Rita e Verônica, mulheres unidas por laços familiares não convencionais. O texto de Áurea Liz foi premiado no 2º Festival de Teatro de Ibiúna, onde conquistou seis troféus. Direção de Ernandes Silva e Gelly Saigg. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 40 (solidário, com doação de 1kg de alimento não perecível), à venda na plataforma Sympla.

• Sábado (12/7)

A “Divina tour” desembarca na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia) para única apresentação da baiana Rachel Reis. No repertório, “Casca”, “Alvoroço”, “Ensolarada” e “Sexy Yemanjá”, além de composições dos álbuns “Divina casca” (2025) e “Meu esquema” (2022). A casa abre às 21h, com ingressos a partir de R$ 80, à venda na plataforma Sympla.

• Domingo (13/7)

Tiago Pimentel encerra no domingo a temporada na cidade do monólogo “Histórias de nós”, em cartaz desde hoje, às 20h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). O ator vive desafios e complexidades da população LGBTQIA+, como relacionamentos abusivos, o universo dos aplicativos de encontros, o primeiro amor e o impacto da repressão que ocorre desde a infância. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na plataforma Sympla.

Tiago Pimentel apresenta monólogo sobre desafios da população LGBTQIA , na Funarte MG Bruno Faria/divulgação

• Segunda-feira (14/7)

Com “Vou fazer de mim um mundo”, primeiro solo de sua carreira, Zezé Motta se despede na segunda-feira da capital. Em cartaz no CCBB BH, a peça é uma adaptação do livro “Eu sei porque o pássaro canta na gaiola”, de Maya Angelou, realizada por Elissandro de Aquino, que também assina a direção. Mila Moura e Pedro Leal David executam a trilha ao vivo, com sucessos de Dorival Caymmi, Luiz Melodia e Milton Nascimento, entre outros. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site ccbbbh.com.br e na bilheteria do centro cultural.

• Terça-feira (15/7)

Às 20h, o Coral Lírico de Minas Gerais sobe ao palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro) para cantar sob a regência da maestrina convidada María Clara Marco Fernández. O programa reúne peças de Lili Boulanger, Franz Schubert e Beethoven. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Eventim.

• Quarta-feira (16/7)

Os três anos do Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi) serão comemorados com show da cantora Alma Thomas. Nova-iorquina radicada no Rio de Janeiro, ela acumula 13 milhões de streams no Spotify e colaborações com Alceu Valença, Ana Carolina, Ed Motta e Daniel. Ingressos custam de R$ 20 a R$ 160, à venda na plataforma Sympla. A casa abre às 19h, com primeiro set às 20h e o segundo às 21h30.

• Quinta-feira (17/7)

“Diário de um louco”, de Nikolai Gogol (1809-1852), monólogo estrelado por Milhem Cortaz com direção de Bruce Gomlevsky, estreia às 20h de quinta-feira no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), onde ficará em cartaz até 4 de agosto. Abordando a loucura, o escritor russo lança um olhar sobre as pessoas à margem da sociedade. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site e na bilheteria do centro cultural.

