Escultor mineiro inaugura espaço dedicado às suas obras

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O acervo do escultor Ricardo Carvão Levy está, desde a última quarta-feira (9/7), reunido na galeria que leva o nome do artista, no Espaço 356. A exposição de abertura apresenta um panorama da trajetória de Carvão, com obras de diversas séries que revelam a sua maestria na exploração de formas, materiais e texturas.

"A ideia é que este seja um ponto de encontro, um lugar de diálogo e troca", explica a produtora Cynthia Rabelo, uma das idealizadores do projeto. "Queremos que as pessoas venham para ver as esculturas de Ricardo Carvão Levy e fiquem para um pocket show, participem de um bate-papo com um curador ou celebrem o lançamento de um livro. A arte é o ponto de partida para múltiplas experiências."



MANDACARU



A chef Simone Caldas está à frente do restaurante Mandacaru, que será inaugurado na próxima quarta-feira (16/7), no Mercado de Origem, em Olhos d’Água. No cardápio, coxinha de feijão, dadinhos de tapioca com melaço de rapadura, purê de jerimum, polvo no arroz negro, costela prensada e sobremesas como cocada de forno com sorvete de abacaxi. A gastronomia do sertão nordestino e do interior mineiro são o forte da casa.



Natural de Aracaju, mãe de três filhos, Simone começou a trajetória profissional depois de ganhar bolsa de estudos no Senac de Campos do Jordão. Inusitado da história é que a inscrição foi feita por um amigo, sem que ela soubesse. “As panelas me salvaram”, garante ela, que imprime em cada prato um pedaço da sua história. Simone tem laços com Minas Gerais.

A mãe é mineira. O pai, nordestino. Depois de casada, foi morar em Brasília com o marido. "Eu estava grávida. Ele trabalhando em Londres. Aí falei: a melhor oportunidade que tem agora é voltar para Belo Horizonte e ficar com minha família", lembra a chef, que sempre sonhou em voltar a morar na capital mineira.



CACHAÇA

A 34ª edição da Expocachaça está confirmada para o período de 7 a 9 de agosto, no CenterMinas Expo, no União (Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1.495). Na programação estão incluídas a 18ª BrasilBier, dedicada às cervejas especiais brasileiras, e o Minas + Doce, que chega à sua terceira edição, celebrando a doçaria e os sabores tradicionais de Minas Gerais.

Há expectativa da participação de 250 expositores de 18 estados brasileiros, com mais de 2 mil marcas, entre cachaças, cervejas, doces, licores, queijos, cafés e azeites.



APM



Os 130 anos do Arquivo Público Mineiro, unidade que integra a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, foram comemorados na última sexta-feira (11/7), com solenidade realizada em parceria com a Associação dos Amigos do Arquivo Público Mineiro. Servidores e colaboradores foram homenageados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.