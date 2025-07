O Grivo faz concerto gratuito hoje em Belo Horizonte

Pode parecer um salto no escuro ou equilíbrio na corda bamba. No entanto, quem improvisa sabe bem onde está pisando. Os músicos d’O Grivo que o digam!



Formado por Nelson Soares e Marcos Moreira há 35 anos, o duo trabalha com instalações sonoras, instrumentos inventados e timbres não convencionais. A improvisação não é apenas melódica ou harmônica, mas também sensorial, conforme eles mostram no concerto “Plano de voo”, deste domingo (13/7), no Teatro Feluma.



Embora o concerto de O Grivo seja improvisado, ele não é feito ao acaso. Liberdade e estrutura andam lado a lado e, por trás do que parece ser uma criação espontânea, há um repertório vasto de técnicas, referências e padrões que guiam os músicos durante a performance. São formas musicais cíclicas, trajetórias sonoras ou arcos dinâmicos – que funcionam como roteiros invisíveis.



No caso de O Grivo, essas estruturas são o jazz e a chamada música erudita, dois gêneros que permitem a criação durante a execução.



Estruturas harmônicas



“Temos estruturas harmônicas, rítmicas e orquestrais que variam de acordo com o parâmetro que vamos trabalhar”, diz Nelson. “É esse parâmetro que determina, mais ou menos, para qual território essa improvisação vai. A partir daí, a gente vai desenvolvendo com instrumentos tradicionais – percussão, sopro, cordas, etc –, instrumentos eletrônicos e uma série de instrumentos inventados”, acrescenta.



O duo também se apoia em convenções pré-determinadas, como códigos silenciosos que os músicos compartilham entre si para indicar, por exemplo, o início ou o fim de uma sessão, a mudança de clima ou de protagonismo. Existe uma escuta mútua, que permite aos artistas interagir com precisão, como quem conversa sem interromper o outro.



“O jazz já permite muito o improviso de maneiras muito variadas. E, no campo da música de concerto, a mesma coisa. Tem, por exemplo, John Cage, (Morton) Feldman, (Karlheinz) Stockhausen, um monte de compositores que trabalharam muito com o campo que eles nomearam de indeterminação. Chega, inclusive, a ser uma tradição de séculos. Dvorák, por exemplo, tem a peça ‘Impromptu’, que é improviso”, destaca Nelson.

Para além dos concertos, O Grivo transita bem pelas performances, instalações e trilhas sonoras de filmes, tendo colaborado com Cao Guimarães, Rivane Neuenschwander e Valeska Soares, além de participar de eventos, como a Bienal de São Paulo e a Bienal do Mercosul.



Os instrumentos pouco convencionais – algo à la Uakti – também chamam a atenção. Vão desde um motor de eletrodoméstico até uma bolinha de silicone em atrito com o vidro. “Descobri esse som da bolinha no vidro quando estava dando banho no meu filho pequeno. Ele estava dentro do box, brincando, pegou uma dessas bolinhas e passou no vidro. Ela cantou por causa do atrito. Aí resolvi levar esse som para nossos concertos”, conta Nelson, garantindo que o instrumento estará na apresentação deste domingo .

“PLANO DE VOO”

Concerto de O Grivo. Neste domingo (13/7), às 17h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7° andar, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingresso no Sympla ou na bilheteria do teatro.