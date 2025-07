Três mineiras participam do 'Chef de alto nível', novo reality da Globo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Água no feijão, porque a cozinha vai virar um fervo. A partir de terça-feira (15/7), 24 candidatos (três de Minas Gerais) disputarão o prêmio de R$ 500 mil no reality “Chef de alto nível” (Globo), apresentado por Ana Maria Braga.

Os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto serão mentores dos candidatos divididos em três categorias: cozinheiros profissionais, cozinheiros amadores e cozinheiros da internet.

O mentor Jefferson Rueda, a apresentadora Ana Maria Braga e os mentores Renata Vanzetto e Alex Atala conduzirão o reality inspirado no formato criado pelo chef britânico Gordon Ramsay Beto Roma/Globo

Tudo é superlativo: foram 15 mil inscritos, com 3,5 mil participantes na peneira que reuniu 86 concorrentes em audição presencial para chegar aos 24 semifinalistas. Mas nada se compara ao cenário: uma torre de 17 metros de altura, correspondente a um prédio de cinco andares, dividida em três cozinhas.

Irão ao fogo 105 panelas, pratos utilizarão 106 tipos de proteínas e 50 câmeras estarão a postos para que o público não perca nenhum detalhe da disputa.

O 'Estado de Minas' conheceu o set nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde Ana Maria Braga não escondia a animação com o reality.

Ana Maria: 'Nada igual'

“Assisti a três edições do programa e diria que não tem nada igual. Aqui no Brasil, nunca foi feito nada parecido. Lá fora tem um arremedo”, brincou, referindo-se ao programa original “Next level chef”, formato criado pelo chef britânico Gordon Ramsay.

“Cada dia é uma experiência. A gente chora, ri, se diverte. O povo brasileiro tem alma, tem coração”, comentou Ana Maria.

O programa será exibido às terças e quintas-feiras após a novela “Vale tudo”, com reprise às quartas e sextas, às 21h15, no GNT.

Maria Clara Caldas, de 23 anos, Iara Guimarães, de 38, e Kelma Zenaide, de 53, vão defender Minas Gerais no reality.

A belo-horizontina Maria Clara Caldas mora em Portugal e defende a “junção de culturas” na cozinha Beto Roma/Globo

Belo-horizontina radicada em Lisboa, Maria Clara faz faculdade de administração e cria conteúdo de gastronomia para a internet. Participou de workshop no Le Cordon Bleu, em Paris, e vendia doces em datas comemorativas, informa o material de divulgação da Globo.

“Acredito que tenho a meu favor a criatividade e a junção de culturas. Hoje moro fora, conhecer um pouquinho de cada lugar me possibilita ter um leque maior de combinações, às vezes um toque inesperado em um prato”, diz ela, que faz parte da categoria cozinheiros da internet.

Kelma Zenaide mora em BH e vai defender a cozinha afro-brasileira no reality Beto Roma/Globo

Nascida em Contagem, Kelma Zenaide mora em BH. Neta de quilombola, ela se lembra do avô cozinhando no quintal. “Trabalho com culinária afro-brasileira, diaspórica”, diz.

“Quero deixar justamente esta marca, porque a gente trabalha com culinária europeia e suas várias técnicas, mas as técnicas e tecnologias quilombolas existem, com instrumentos como o pilão. Quero trazer isso para o programa”, diz, referindo-se “à culinária de raiz, ancestral, de santo, de terreiro.”

Nascida em Igaratinga, no Centro-Oeste, Iara Guimarães aposta na cozinha mineira 'de amor, de alma' Beto Roma/Globo

Iara Guimarães nasceu em Igaratinga e vive na cidade portuguesa de Ericeira. Aprendeu a cozinhar com o pai, Jaci, e se inspira na tia, Elza. Voltar ao Brasil foi um dos motivos que a fez se inscrever no reality, informa o material de divulgação do programa.

“A minha expectativa está altíssima. Gosto de aprender outras gastronomias e fazer muito mix. Mix Brasil-Portugal, mix Minas-Nordeste. A cozinha mineira é de sangue, de amor, de alma. E a portuguesa é a minha base”, afirma.

Kelma e Iara fazem parte do time dos cozinheiros profissionais.



* O repórter viajou a convite da TV Globo