Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador é atração no Gameleira

As atenções estão voltadas a partir deste sábado (19/7) para o Parque da Gameleira, onde será realizada a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador. Os números reafirmam a dimensão do evento, um dos mais tradicionais do país. Participam mais de 1,6 mil animais de 18 estados do Brasil e 505 expositores.

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador é uma das maiores associações de equinos da América Latina, reunindo 26 mil associados, com um plantel superior a 775 mil animais. A expectativa é que 200 mil pessoas passem pela Gameleira durante a realização da mostra, que vai até 2 de agosto.

TRADIÇÃO

Desde o início da Nacional, como é chamada pelos criadores, no início dos anos 1980, o evento chamou a atenção, crescendo a cada edição. Na primeira, participaram 413 animais. Atualmente, o evento firmou-se entre os maiores de cunho privado da capital mineira. Em todos os dias do evento serão realizados os julgamentos de marcha e de morfologia na pista principal.

A exposição conta também com as emocionantes provas esportivas e as tradicionais provas sociais, com a participação de crianças, adolescentes, mulheres, criadores e usuários da raça. A solenidade oficial será realizada no próximo dia 26, a partir das 17h.

SALVE, JORGE!

"As mulheres em Jorge Amado: Gabriela, dona Flor, Tieta" é o tema da palestra do professor aposentado da Faculdade de Letras da UFMG e crítico literário Eduardo de Assis Duarte, no projeto Sábados Feministas. O encontro está marcado para o dia 2/8, às 10h, na Academia Mineira de Letras.

A partir de "Gabriela, cravo e canela", o professor quer mostrar que o autor baiano vai além das denúncias de exploração social pelo viés marxista e passa a incorporar a questão da luta das mulheres, não só por direitos sociais, mas também por prazer.



RESSONÂNCIAS

Unindo gerações e linguagens da cultura afro-brasileira, será realizada a segunda edição do Festival Maurício Tizumba e o Tambor Itinerante nas Regionais. O evento reúne Tizumba, com seu trabalho voltado aos tambores e tradições do congado; Fran Januário, conhecida por sua atuação no samba e projetos de formação musical; e a Guarda de Congo Velho Nossa Senhora do Rosário, representante de uma expressão tradicional da religiosidade e da cultura popular mineira.

O show será no sábado, dia 9 de agosto, às 16h30, na Praça Amadeo Lorenzato, no bairro Pilar. Com entrada gratuita, o festival vai promover apresentações entre agosto e novembro, em diferentes regionais da capital.

LANÇAMENTO

“Palavras poéticas – A flor dos teus olhos” (Via Comunicação), de Lúcio Teixeira Carvalho, será lançado na próxima terça-feira (22/7), às 19h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O autor é jornalista, editor, produtor cultural e idealizador do FELIT - Festival de Literatura de São João del-Rei, que neste ano completou 14 edições, e da Literata- Festival de Literatura de Sete Lagoas, realizado naquele município nos anos 2010, 2011 e 2012.

PIC-NIC

Depois de duas décadas sem lançar um álbum de inéditas, a banda carioca PIC-NIC quebra o silêncio com “Volta”. São oito faixas com influências que vão do folk à disco, passando pelo rap, com direito a participação de Ramonzin. O disco, já disponível no streaming, foi gravado no Estúdio Marini, no Rio, e produzido pelos próprios guitarristas.

