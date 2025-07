The Voice Brasil será exibido simultaneamente no SBT/Alterosa e Disney+

Disney+ e SBT/Alterosa anunciaram nesta sexta-feira (18/7) uma parceria inédita para a exibição da nova temporada do reality musical "The Voice Brasil". Durante sua nova fase, o programa será exibido simultaneamente na TV aberta e no streaming.

O projeto terá como showrunner Boninho, que também assina a coprodução ao lado da Formata Produções e Conteúdo, empresa responsável pela realização do programa.

Além da transmissão semanal, os assinantes do Disney+ terão acesso a um conteúdo exclusivo de cerca de 20 minutos após cada episódio, incluindo bastidores, entrevistas e materiais inéditos. Os episódios também ficarão disponíveis na íntegra na plataforma para ser vistos a qualquer momento.

De acordo com Boninho, a proposta é manter a essência que tornou o programa um sucesso, mas com uma abordagem atualizada. “'O The Voice Brasil' é isso: um reality que agrega e tem espaço garantido no coração de quem ama esse formato. Estamos voltando para trazer leveza, música, alegria e emoção, com vozes para encantar o Brasil”, afirma.

Inscrições abertas

As gravações estão previstas para começar em setembro, em São Paulo, e as inscrições para participar da nova temporada já estão abertas pelo site do SBT/Alterosa por meio do endereço www.sbt.com.br. Para se inscrever, os candidatos devem gravar dois vídeos. Um contando sua história e relação com a música, e outro interpretando uma canção à sua escolha.

A apresentação será comandada por Tiago Leifert. Em breve, serão divulgadas as informações sobre os técnicos, data de estreia e outras novidades da nova fase do reality.

Criado na Holanda, o "The Voice" estreou mundialmente em 2010 e, desde então, ganhou versões em diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. No Brasil, o programa foi exibido pela primeira vez em 2012, na Globo, onde permaneceu até 2023.