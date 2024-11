SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Leifert, 44, rebateu as críticas que recebeu de Bruno Gagliasso, 42, por discordar de que Vini Jr., 24, tenha sido vítima de racismo no prêmio Bola de Ouro.

O jornalista afirmou ter convidado Gagliasso para debater o assunto em seu canal no YouTube - oferta que o ator teria recusado. A celeuma surgiu depois de Bruno comentar o posicionamento de Tiago sobre Vini Jr. em uma rede social, dizendo que o comunicador "calado é um poeta".





Leifert insinuou que a "onda de cancelamento" promovida na internet estaria relacionada a ganhos econômicos dos que a promovem. "Existe um ganho econômico que não pode ser ignorado. Uma veio aqui e [depois] fez a propaganda da Coca-Cola, do podcast e do boné", exemplificou, numa referência a Sara Zarâ, que participou de seu programa na semana anterior.





Ele deu a entender que o próprio Gagliasso se beneficiaria ?e visaria se beneficiar? dessa tendência. "Vamos observar daqui para frente se todas as vezes que o senhor Bruno Gagliasso, que 'pipocou' e não aceitou o convite de vir aqui, for cancelar alguém, for assumir esse papel de 'cancelador geral da República' e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nesta mesma semana, promovendo uma nova série ou filme ou se foi só coincidência", ironizou Leifert, aludindo ao fato de o ator ter lançado recentemente a série "Os Quatro da Candelária" (Netflix).