A filha de Diana e Tiago, Lua, hoje com quase três anos, foi diagnosticada com retinoblastoma quando tinha 11 meses Danilo Borges/ Divulgação



Nos dias 16 e 17 de setembro, o Boulevard Shopping BH recebe a segunda edição da campanha "De Olho nos Olhinhos", idealizada pelo casal Daiana Garbin e Tiago Leifert. Com o objetivo de conscientizar e alertar sobre o retinoblastoma, um tumor ocular que acomete crianças entre zero e cinco anos. Serão realizadas atividades voltadas para crianças e adultos, como pintura facial, totem para fotos e informação com médicos e outros profissionais de saúde. O evento acontecerá no Piso 2, em frente à Riachuelo, das 10h às 22h, no sábado, e 14h às 20h, no domingo.



A falta de informação sobre a doença levou o casal a criar a campanha com o intuito de promover o diagnóstico precoce e a saúde ocular na infância. A filha de Diana e Tiago, Lua, hoje com quase três anos, foi diagnosticada com retinoblastoma quando tinha 11 meses e ainda está em tratamento. Eles não estarão presencialmente em Belo Horizonte, mas serão representados por um time de voluntários da saúde.



Até o dia das crianças, Daiana realizará lives em seu canal no Instagram (@garbindaiana) entrevistando médicos e o casal vai divulgar uma cartilha digital, que pode ser facilmente compartilhada por celular, sobre sinais, sintomas e a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma. Um filtro de instagram também estará disponível para as pessoas compartilharem a campanha nas redes sociais.



Tiago e Daiana descobriram o retinoblastoma quando ele já estava num grau considerado avançado. "O que mais gostaríamos era de estar navegando na internet e ter tido acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha deles". O vídeo postado pela família Leifert no Instagram, em janeiro de 2022, comoveu milhões de brasileiros.



"Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental divulgar informação e ficar de olho nos olhinhos", afirma Tiago. Daiana Garbin alerta:"Ficar atento a sinais como um reflexo branco, o "olho de gato", e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida dos nossos filhos."





De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) há entre 200 a 250 casos novos por ano no Brasil, 7.500 a 8 mil no mundo, e a grande preocupação é o diagnóstico tardio. No Hospital do GRAACC há de 12 a 15% de retinoblastoma extraocular, o que significa um tumor avançado. Carla Macedo, oncologista pediátrica do GRAACC explica: "Quando diagnosticado precocemente, e tratado em centros de referência, a chance de cura é de 90%, mas a grande preocupação é quando o câncer já saiu do olho, o que chamamos de metástase. Quanto mais cedo identificar a doença, maior é a chance de cura".Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento, assistência, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita. Para Cristiano Caixeta Umbelino, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), todas as crianças precisam ser submetidas ao teste do olhinho no primeiro mês de vida, idealmente no berçário da maternidade. É preciso conscientizar as famílias sobre a importância da consulta oftalmológica de bebês e crianças pequenas. "Muitas crianças vão ao oftalmologista pela primeira vez na idade de alfabetização, o que está longe do ideal e permite que doenças oculares não sejam precocemente diagnosticadas e tratadas. Além do retinoblastoma, outros problemas oculares podem se desenvolver silenciosamente na infância", alerta.Para o Clóvis Francisco Constantino, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a visão é uma janela para o mundo, influenciando o desenvolvimento cognitivo e emocional. "Durante as consultas de puericultura, a saúde ocular deve ser uma das mais importantes prioridades. Problemas não diagnosticados precocemente podem afetar o crescimento saudável e, por isso, a SBP apoia esta iniciativa, reforçando a importância de cuidados precoces e contínuos com a visão de nossas crianças".Data: 16 e 17 de setembroHorário: sábado: 10h às 22h - domingo: das 14h às 20hLocal: Piso 2, em frente à Riachuelo do Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3000, Bairro Santa Efigênia)