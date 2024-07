Vini Jr. rebate Tiago Leifert após críticas: ‘Quer colocar o Brasil contra mim’ (Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira)

Craque do Real Madrid, Vinicius Júnior rebateu o jornalista Tiago Leifert após críticas sobre a sua atuação pela Seleção Brasileira. Em resposta a uma postagem em rede social nesta quarta-feira (3/7), o ponta-esquerda falou que o apresentador quer colocar a torcida do Brasil contra ele.

Na vitória do Brasil sobre o Paraguai por 4 a 1, na sexta-feira (28/6), pela Copa América, Vinicius Júnior marcou dois gols, foi o destaque da Seleção, e alguns torcedores falaram que o desempenho se aproximou do que ele fez pelo Real Madrid. Na temporada 2023/24, Vini foi decisivo na campanha do time espanhol rumo ao título da Liga dos Campeões.

Porém, Tiago Leifert discordou e criticou o atleta no seu canal do YouTube. Para o comunicador, a atuação de Vini Jr. foi bem diferente do que ele apresenta com a camisa do Real Madrid.

“Eu vi muita gente falando: ‘Esse é o jogo do Vini, esse é o Vini do Real Madrid’. Oi? De jeito nenhum. Esse não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é um Vini recém-saído do Flamengo. É um Vini que jogava para ele, que dribla para trás, que quer dar carretilha o tempo todo. Se o Vini faz isso no Real Madrid, Florentino Pérez e o Ancelotti comem o fígado dele no intervalo. Ele não é louco de fazer isso no Real Madrid” Tiago Leifert, jornalista

Um dia depois do perfil “Real Mil Grau” no X, antigo Twitter, repercutir a crítica de Leifert, Vinicius Júnior respondeu a postagem e rebateu e alfinetou o jornalista.

“Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele” Vinicius Júnior, craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira

Vinicius Júnior volta campo pela Seleção Brasileira no próximo sábado (6/7), às 22h, contra o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América.

