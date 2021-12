Ícaro Silva x Tiago Leifert: entenda a treta que movimentou a internet

A discussão entre o ator e o apresentador agitou as redes sociais (foto: Reprodução Instagram) “Entretenimento medíocre”. Essas palavras foram usadas pelo ator Ícaro Silva, nessa terça-feira (21/12), para definir o reality show Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo. Logo em seguida, o ex-apresentador do programa, Tiago Leifert, saiu em defesa do trabalho. Assim, o fogo no parquinho estava montado.





‘Textão’ de um lado, mais alfinetadas de outro, os dois apresentaram suas opiniões ao público que, rapidinho, comprou um lado da briga.

Genesis





"Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", escreveu.





Com a grande repercussão da publicação, o ator recebeu mensagens positivas e outras negativas. Algumas pessoas lembraram que o artista postou uma foto sem roupa para comemorar a vitória de Thelma Assis no BBB 20 e criticaram a ação de Ícaro.





"Gente, eu estou muito excitado que minha primeira interação em massa no Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério", rebateu o ator em um post que continua no perfil oficial no Twitter.





No mesmo dia, Tiago postou, em seu perfil oficial do Instagram, uma captura de tela do comentário de Ícaro com uma legenda que criticava o ator. “Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator @icaro”, escreveu o ex-apresentador em formato de ‘carta aberta’.





“Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim”, disse.









Ex- BBBs também foram contra a fala do ator. Flayslane, que participou da edição 20 do reality, disse “quem quer respeito, respeita”.





HORA DO JANTAR: pelo Instagram, a cantora e ex-BBB Flayslane se pronunciou sobre Ícaro Silva e o xingamento ao reality. pic.twitter.com/Rvdxn5KLTu %u2014 No Instante (será 'É o Assunto' às 0h de 23/12) (@NoInstante_n10) December 21, 2021

O outro lado

A internet não parou com as opiniões, mas Tiago e Ícaro deram uma "trégua" por alguns instantes. De um lado, alguns apontavam que o BBB é um "programa ruim" e "não acrescenta para a sociedade". Enquanto outros dizem que esta é um ideia antepassada e de "pessoas prepotentes".



Nesta quarta-feira (22/12), o ator de "Verdades Secretas 2", trasmitido pelo Globoplay, fez uma carta aberta esclarecendo seu posicionamento sobre o reality e respondendo às acusações do apresentador. “É a minha entrega que paga o meu salário”, pontuou.





“Possivelmente, você nunca vai entender isso, mas para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada ela precisa ser realmente EXCELENTE. Então, não tem como você estar pagando meu salário, Tiago”, afirmou.





O ator também pontuou os casos de preconceito que já aconteceram dentro do reality e que não teriam incomodado o apresentador. “Imagino que para escrever um textão desse (o que não aconteceu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia e homofobia no programa que você apresentava) é porque de fato eu te atravessei, o que sinceramente me envaidece como artista”, escreveu.





Ícaro explicou o seu ponto de vista sobre o posicionamento do reality e fez uma analogia com a série “Round 6” e a saga “Jogos Vorazes”, que tratam de reality shows utópicos.





Toda a resposta do Ícaro Silva ao Tiago Leifert é impecável, mas essa analogia sobre reality show e Jogos Vorazes e Round foi genial. Como fã do uso de séries/filmes pra discussões sociais achei perfeito, pq parece que só negros tem a memória das violências racistas do BBB pic.twitter.com/hTRqNWOnWd %u2014 Preta Ijimú (@Nailahnv) December 22, 2021









Por fim, o ator assumiu ter sido 'dramático' no jeito de se expressar e pediu desculpas à sua família. “Concluo agradecendo profundamente aos meus amigos “ex-bbbs” que me ligaram ou mandaram mensagens de apoio e entendimento. Só quem vive o “show business”, sabe”.





Ícaro atuou com Manu Gavassi no filme do álbum visual ‘Gracinha’. A cantora participou da edição 20 do reality e conseguiu alavancar a carreira.





A voz de ‘Gracinha’, Thelma Assis e o ator Babu Santana, também ex-BBB 20, curtiram a publicação de Ícaro criticando o reality show da Globo. O apresentador parou de segui-los no Instagram.

Após Manu Gavassi, Babu e Thelminha curtirem a publicação do Ícaro Silva, Tiago Leifert deu unfollow nos 3 ex-BBBs, que foram grandes nomes do BBB20. Ou seja, um mimado que não tolera o fato de não ser engrandecido. %u2014 Ex-Chiquitito %uD83C%uDF93 (@robgoncalves) December 22, 2021

Vários outros ex-BBB elogiaram o ex-apresentador em sua publicação no Instagram.