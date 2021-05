A ex-BBB Manu Gavassi estrela e produz filme sobre amores na pandemia

André Hermeto*

Manu Gavassi é Adriana, jovem às voltas com os desafios do coração em tempos de confinamento (foto: Vinícius Corrêa/divulgação)



Romance, separação, confinamento, olhares trocados apenas na tela do computador. “Me sinto bem com você”, dirigido por Matheus Souza, é um filme sobre a pandemia. Com cinco histórias sobre relacionamentos e rodado a distância, o longa estreia nesta quinta-feira (20/5). É uma aposta brasileira da Amazon Prime Video para enfrentar a guerra por audiência travada pelas plataformas de streaming.





“Diante do caos e dessa tragédia que tomaram conta da nossa vida no último ano, surgiu uma impotência muito grande sobre o que fazer, (sobre) saber quando ia acabar. A coisa mais importante foi o acolhimento de alguém que pudesse nos ouvir de vez em quando”, afirma o diretor. “Esse é um filme sobre o que está dentro da gente, sobre o sentimento em relação aos efeitos da pandemia.”





Apaixonado, mas exausto, um casal de jovens enfrenta os desafios do convívio ininterrupto. Duas namoradas temem que o distanciamento imposto pelo coronavírus esfrie a relação. Recém-rompido, casal se reencontra e relembra o passado. Dois “ficantes”, que evitam maiores compromissos, tentam apimentar a relação por meio do telefone e de videochamadas. Afastadas antes da pandemia, duas irmãs se reconectam na tentativa de homenagear a falecida mãe.





A ex-BBB Manu Gavassi, produtora do longa, contracena com o diretor Matheus Souza. Eles interpretam Adriana e Tom, protagonistas de uma história com tons melancólicos sobre o fim de namoro em meio à angústia da pandemia.





Há drama, mas também humor. O alívio cômico vem dos personagens interpretados pelos humoristas Thati Lopes e Victor Lamoglia, a cantora Gabz e os atores Richard Abelha, Clarissa Muller, Bel Moreira, Thuany Parente e Amanda Benevides.





“Manu é artista brilhante. Gosto muito de trabalhar com atores que também são autores, trabalhar com a Manu foi bom por isso. É uma pessoa criativa, que me entende”, afirma o diretor. “Quando você está com um amigo, muitas vezes não precisa falar nada, apenas com um olhar vocês se entendem. Senti muito isso com a Manu e todo o elenco. Como o filme foi ensaiado todo a distância, essa conexão foi muito importante”, conta Matheus Souza.





O cineasta, de 32 anos, também dirigiu “Apenas o fim” (2008), “Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida” (2012), “Tamo junto” (2016) e “Ana e Vitória” (2018).

TEATRO

Graduado em cinema pela PUC Rio, formação que compartilha com seu personagem, Matheus fez teatro quando era muito jovem para enfrentar a timidez. Na faculdade, reuniu textos da adolescência para criar o primeiro roteiro.





“Sempre fui quietinho. Falo pouco no dia a dia, sempre fui uma pessoa mais de escuta que de fala, o que é irônico pelo fato de meus personagens falarem muito”, brinca Matheus. “O teatro mudou a minha vida, pois, além de conhecer pessoas estranhas iguais a mim, aquelas foram as primeiras pessoas a encenar meus textos e a falar que escrevo direitinho.”





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“ME SINTO BEM COM VOCÊ”

Filme de Matheus Souza

Disponível na Amazon Prime Video