Mano Brown incentiva Karol Conká a não 'pedir tanto perdão' pelo 'BBB21'

Mano Brown lançou nesta semana seu podcast original no Spotify, que terá novas edições sempre às quintas (foto: Pedro Dimitrow)





O rapper Mano Brown, dos Racionais MC's, estreou o podcast Mano a Mano, produto original do Spotify, na última quinta-feira (26/8). O primeiro episódio tem como convidada a rapper curitibana Karol Conká, que abriu o jogo sobre temas como cancelamento nas redes, racismo, bullying e os bastidores de sua carreira musical.









Desde que a edição do programa chegou ao fim, a rapper se desculpou pelo comportamento, lançou um documentário sobre sua participação no programa na plataforma Globoplay e retomou a carreira musical, com os bem-sucedidos singles "Dilúvio" e "Mal nenhum". Lançou ainda o projeto "Vem K", que consiste em vídeos disponibilizados em suas redes sociais abordando temas acerca da saúde mental.





CRÍTICAS



No bate-papo com Mano Brown, Karol fala sobre as críticas que recebeu e relembra histórias do passado, como a infância e a adolescência em Curitiba. Em determinado momento, ela lembra da ocasião em que uma professora chegou a dizer que ela não conseguiria resolver uma questão de matemática "porque gente preta é para limpar privada".





"Na escola, alguns meninos me batiam, e eu retrucava. Chega uma hora em que você cansa. Eu tinha que me defender. Depois que eu comecei a reagir, o respeito veio. Eu aprendi dessa forma: o respeito só vem quando a gente dá uma de louca", ela afirma.





Karol também comenta os efeitos do reality em sua vida e na carreira e afirma que os ataques que sofreu foram de cunho racista. "O cancelamento real rolou. Foi o cancelamento das minhas atitudes e a tentativa de me cancelar, de me exterminar do mundo, porque seria mais fácil ter menos uma preta atrevida para despertar a cabeça de outras pessoas", diz.





"Eu enxergo o cancelamento como a maior experiência que eu já vivi na minha vida, para me provar que a arte resiste, que a arte muda tudo", acrescenta.









"A gente não veio para perder. Não tem segunda opção para nós. É o anonimato total, o abandono, ou a glória. Com os negros, o Brasil não tem esse equilíbrio. Estamos em construção dessa sociedade equilibrada" Mano Brown, rapper, no podcast Mano a Mano



Quando saiu do confinamento e viu a repercussão de suas atividades no "BBB21", Karol Conká cogitou abandonar a carreira artística. "Senti vontade de desistir, principalmente quando me deparei com o mal que eu tinha causado para pessoas queridas, como minha família e meus fãs, isso doeu muito em mim", ela diz.

HATERS



"Para os 'haters', é mais gostoso quando eles têm um motivo para odiar. Eu vou ter 70 anos e vai ter gente ainda falando sobre o que aconteceu no programa", admite.





Em vários momentos, Mano Brown demonstra apoio à rapper e tenta se colocar no lugar dela. "Vendo você falar assim, fico com a impressão de que você abraçou um pouco do que falam de você. Eu não te julgo, mas eu não sei se as pessoas estão merecendo você pedir tanto perdão, porque qualquer pessoa, negra, branca, artista, desempregado ou advogado agiria de forma aflorada nas mesmas condições que você", ele afirma.





Apesar da distância dos acontecimentos que marcaram o início do ano para Karol Conká, a presença dela como primeira convidada do podcast de Mano Brown diz muito sobre o posicionamento do projeto. No auge da polêmica, ela foi criticada inclusive por seus pares do rap nacional. Aos que cobraram de Mano Brown um comentário sobre a participação de Karol no “BBB” ele afirmou que não assistia nem tinha obrigação de assistir ao reality.





Ao que tudo indica, a controvérsia será o tom dos próximos 15 episódios desta primeira temporada. Entre os nomes confirmados estão o político Fernando Holiday, filiado ao partido Novo, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, o pastor Henrique Vieira e o médico Drauzio Varella. Os episódios serão disponibilizados exclusivamente no Spotify, sempre às quintas-feiras.

MANO A MANO

Podcast original do Spotify apresentado por Mano Brown. Os episódios vão ao ar sempre às quintas-feiras.