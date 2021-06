Após cancelamento, Karol Conká participa de live da UBC

(foto: Lana Pinho/DIVULGAÇÃO)





"Completando ciclos / Refletindo sobre o que eu digo / E tudo o que eu digo / É baseado no que eu vivo", canta Karol Conká em seu último single, "Dilúvio". A rapper curitibana, alvo dos holofotes ao longo dos últimos meses por causa de sua polêmica participação no “Big brother Brasil 21”, será entrevistada nesta quinta-feira (24/06), às 18h, pela cantora Paula Lima, em nova live da Janela UBC, da União Brasileira de Compositores. A transmissão gratuita ocorre no perfil da organização, em https://www.instagram.com/ubcmusica/. "Karol é dona de uma mente singular. É uma artista vibrante, forte e inteligente. Será muito positivo entrevistá-la netse novo momento de criação e novas e desafiadoras realizações", declarou Paula Lima. Após a saída do “BBB”, a cantora lançou um documentário contando sobre sua trajetória e aprendizados, além do single, "Dilúvio". Ela ainda anunciou recentemente um novo programa em suas redes sociais, o "Vem K", no qual debate sobre saúde mental e autocuidado.