Flávio Renegado lança o álbum ‘MargeNow’, com grito de alerta ao mundo

“MargeNow”, sexto álbum de Flávio Renegado, representa um novo momento na carreira do cantor, compositor e rapper belo-horizontino. Com 11 faixas autorais, o repertório traz sonoridades do afrobeat, amapiano, Clube da Esquina, funk, bossa nova e do rap. O disco chega nesta sexta (18/7) às plataformas.

Aos 43 anos, Renegado se diz mais maduro como ser humano e artista. “Hoje me acho um cara menos lirista, mais direto, com rimas mais objetivas, mais ácidas. Ao mesmo tempo, acredito que estou mais amoroso, mais maduro para essas angústias da vida. Quando a gente é jovem, quer mudar o mundo a todo custo. Hoje, acho que aprendi a dançar com o caos. Aprendi que não vou mudar o mundo, mas também não posso aceitar as injustiças que ele tem”, ele afirma.

As faixas foram compostas nos últimos dois anos e gravadas no estúdio doméstico do artista, com produção do paulista PMM. Renegado diz que o novo trabalho remete a seu álbum de estreia, “Do Oiapoque a Nova York” (2008).

“Fiz uma conexão direta com esse disco. Ele tem muitas misturas rítmicas, muita brasilidade que sempre trago em meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, é o único disco meu que não tem samba. Tem R&B, que me até lembra uns pagodes”, comenta. “Não é samba, mas é um R&B que tem toda a cadência de um samba, faço essa ponte.”

Afrotrap

Subgêneros do rap, o drill e o trap também estão presentes. “Faço o afrotrap, a fusão de trap com o candomblé. Então, chega a um resultado diferente, bem legal. Tem outros estilos também, fui buscando novas texturas para os meus quadros.”

O mineiro diz que “MargeNow” traz um novo Renegado. “Diferente, mais melódico, e, ao mesmo tempo, contundente. A maturidade faz um pouco isso com a gente, pois quando você quer falar uma parada, fala aquela coisa e não fica rodeando. Quando quero ser romântico, sou; quando quero protestar, protesto; e quando quero dançar, danço.”

“MargeNow” sai pelo Suave Records, selo do artista mineiro, com distribuição da Tratore. Renegado compara o novo disco a um manifesto, que traz “um grito de alerta”.

“Está na hora da gente pisar no freio. Estamos preocupados se a IA vai fazer isso ou aquilo, porém não estamos preocupados em dar bom-dia ao vizinho”, comenta.

Mundo em regressão

“As pessoas não estão preocupadas ao ouvir o vizinho agredindo a mulher. Elas não interferem, porque dizem que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, prossegue. “O feminicídio continua acontecendo. As pessoas permanecem virando as costas para quem deveriam estender a mão.”

Na opinião dele, a sociedade regrediu na era pós-pandemia. “Em mais de 1500 anos de Brasil, a gente não mudou quase nada. Infelizmente, as pessoas continuam invadindo e saqueando as outras culturalmente, economicamente e também psicologicamente.”

Na próxima sexta-feira (25/7), começa a pré-venda do vinil. A turnê de lançamento se inicia pelas cidades mineiras de Diamantina e Itabirito, antes de chegar a Brasília. “Estamos nos preparando para fazer um grande show em BH”, promete Flávio Renegado.

“MARGENOW”

. Álbum de Flávio Renegado

. Suave Records

. 11 faixas

. Lançamento nesta sexta (18/7) nas plataformas digitais