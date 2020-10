Flávio Renegado grava vídeo para incentivar o voto dos eleitores mineiros

Um dos principais representantes da cultura mineira na atualidade, o, gravou um vídeocada eleitor mineiro a votar nase manifestar seus desejos de mudança para o município em que vive.Renegado nasceu e foi criado na comunidade do Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. Ainda adolescente, enxergou na música um caminho que o faria voar alto. Seu primeiro disco, lançado em 2008, o levou a fazer shows na Europa, Oceania e nas Américas do Sul, Central e do Norte.Na mensagem, ele ressalta que é preciso sonho e coragem para mudar uma realidade, e que o voto de cada um é indispensável para melhorar as nossas cidades. "Somente os corajosos e os sonhadores podem mudar a sua realidade. E no próximo dia 15 de novembro o seu voto é indispensável para mudar a realidade do seu município", disse em vídeo.O convite para Flávio Renegado se unir ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas gerais (TRE-MG) em uma campanha de incentivo ao voto partiu do desembargador Alexandre Victor de Carvalho, presidente do tribunal. O magistrado ressaltou “a honra que é contar com a parceria de um artista que representa tão bem a história de luta de boa parte da nossa população por melhores condições de vida e reconhecimento de suas virtudes”.

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









