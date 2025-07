Banda sete-lagoana Congadar faz show em BH para lançar o terceiro álbum

A ancestralidade negra e o afrofuturismo inspiraram “Aprendi com meus antepassados”, terceiro álbum da banda mineira Congadar, que será lançado nesta sexta-feira (18/7) à noite, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium.

O disco conta com a presença da cantora carioca Teresa Cristina em “Promessa ao Gantois”. Com 10 faixas – sete autorais e três regravações –, ele chega depois dos álbuns “Retirante” (2019) e “Chora N’goma” (2022).

“Desde que começamos a banda, há sete anos, estamos procurando a nossa própria sonoridade, somando referências do congado a outras da música brasileira, como o próprio Clube da Esquina. Agora chegamos à nossa essência musical”, diz o baixista Marcão Avellar.

“A ancestralidade mexe muito com as pessoas. É conhecimento que tem um poder muito grande”, observa. “A ancestralidade é muito forte não só em Minas Gerais, onde temos o congado, mas no Brasil todo.”

Além de Marcão, a banda é formada por Carlos Saúva (caixa e voz), Filipe Eltão (caixa e voz), Wesley Pelé (caixa, patangome e voz), Giuliano Fernandes (guitarra e voz) e Sérgio DT (bateria).

Com predominância do repertório autoral, o novo álbum nasceu em função do EP “O Morro das Três Cruzes”, lançado em 2023. Outro trabalho do grupo, “Chora N’goma” trouxe releituras de marchas do congado tradicional, principalmente de Sete Lagoas.

“Os mestres de cultura popular e os capitães de guarda foram uma espécie de curadores desse disco, nos mandando as canções”, conta Marcão.

Releituras

As sete músicas autorais do novo álbum foram compostas recentemente. As três releituras são “Promessa ao Gantois”, de Mateus e Dadinho, do grupo baiano Os Tincoãs; “Preparado da vovó”, da carioca Jovelina Pérola Negra; e “Oxalá”, gravada pela cantora baiana Eloah no disco “Os orixás” (1978).

Finalizado em 2024, “Aprendi com meus antepassados” é lançado agora porque o grupo decidiu esperar a chegada das 300 cópias em vinil encomendadas. O registro ocorreu no estúdio ForestLab, na Região Serrana do Rio, comandado pelo mineiro Lisciel Franco.

Fita de rolo

“A gravação foi toda analógica, do jeito como era feito antes, em fita de rolo. Todos tocando juntos, meio que ao vivo mesmo, um clima muito legal. Antes, gravávamos em estúdio tradicional, porém não estávamos satisfeitos com a sonoridade”, explica Marcão.

“Nossa sonoridade é um pouco complicada, pois a captação das caixas com couro é muito específica. Muita gente ‘apanha’ para gravar as caixas de congado, mas o Lisciel conseguiu chegar muito próximo do que queríamos.”

O álbum ganhou pré-lançamento em Sete Lagoas, no espaço Beco do Repolho. “É um dos locais mais tradicionais da cultura popular da cidade. Fica onde está uma das quadras mais antigas de congado”, informa o baixista. Depois de BH, a banda segue para São Paulo e planeja se apresentar no Rio de Janeiro.

“No início de agosto, estaremos na cidade mineira de Capim Branco, em um festival. Depois disso, vamos à Semana do Folclore de Sete Lagoas”, adianta Marcão Avellar.

CONGADAR

Lançamento do álbum “Aprendi com meus antepassados”. Nesta sexta-feira (18/7), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia), à venda na Sympla.

FAIXA A FAIXA

“DÁ LICENÇA”

De Marcão Avellar e Bruno Batista

“RISCA PONTO”

De Marcão Avellar e Giuliano Fernandes

“SEMENTE RAIZ”

De Bruno Batista

“FUNDIDO CHÃO”

De Lorenzo Kaverna, Bruno Batista e Marcão Avellar

“LEGADO ORUM”

De Giuliano Fernandes e Marcão Avellar

“PROMESSA AO GANTOIS”

De Mateus Aleluia e Dadinho. Participação: Teresa Cristina.

“PREPARADO DA VOVÓ”

De Jovelina Pérola Negra, Binho Maia e Dom Tatão

“DANÇA PRA OYÁ”

De Marcão Avellar e Giuliano Fernandes

“SENHOR XAXARÁ”

De Giuliano Fernandes e Marcão Avellar

“OXALÁ”

De Berimbau e Ildázio Tavares