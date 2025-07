Gastronomia, danças típicas e artesanato se misturam na 6° edição da Festa Peruana de Belo Horizonte, neste domingo (20/7), das 10h às 20h, no cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, na Savassi. Com entrada franca, o evento promete barraquinhas de comidas, artesanato e apresentações musicais de grupos como o “Me gustas tu” e de dança, como a companhia Huaylas.

A festa foi idealizada por Miguel Gastelumendi, que também assume o papel de curador do evento. “Cheguei ao Brasil uns 30 anos atrás e, desde que estou aqui, as pessoas sempre foram muito amáveis, me senti em casa e muito bem recebido. Com o tempo, fui conhecendo peruanos e todos tínhamos essa sensação de que BH era nossa nova casa. A festa é uma forma de retribuir esse carinho”, afirma.

A artista visual Yanaki Herrera, que mora no Brasil há cerca de 10 anos, ministra duas oficinas de produção de máscaras na festa.

“Acho o Brasil bem diferente do Peru, onde eu fui criada. Mas, mesmo assim, tem muitas coisas culturais que se parecem muito também, então eu acho que isso facilita muito a convivência. Considero um país muito lindo, muito acolhedor também, em geral. Acho que agora é a minha segunda casa”, diz.

A primeira edição do evento foi em 2015, mas em 2020 a festa foi interrompida pela pandemia. A 6ª edição marca a primeira festa pós-COVID-19.

“Digamos que sou permanente na festa, mas têm muitas pessoas envolvidas. Neste ano, um produtor e um grupo de organização de eventos atuam ao meu lado”, explica Miguel.

“Já temos umas oito barraquinhas de artesanatos confirmadas, com trabalhos feitos por peruanos que residem aqui. De gastronomia, teremos 10 pratos típicos e cerveja peruana, chamada Cusqueña, um famoso drinque peruano, o pisco, e doces. Teremos também a Chicha Morada, uma bebida não alcoólica feira de milho roxo, além de sorvete feito com esse mesmo milho.”

Agenda artística

O curador destaca que as atrações artísticas da festa peruana serão cerca de 10 apresentações de diferentes grupos. Além da companhia Huaylas e do grupo Me gusta tu, o grupo de dança andina Tinkus e a banda Velotrol compõem a lista de atrações.

“Começamos com a abertura do conselho do Peru. Depois vem uma dança da Costa do Peru e duas andinas. Perto do fim, teremos uma hora louca, um segmento da festa que anima o pessoal e envolve os participantes, que é uma tradição andina também. Terminamos com o DJ Risco, que traz músicas latino-americanas em seu repertório”, explica o curador.

Máscaras

As oficinas de produção de máscaras tradicionais, ministradas por Yanaki, são chamadas “Máscaras de seres encantados” e “Sonhar um retablo”.

“Ambas são direcionadas a crianças e adolescentes. Na oficina de máscaras, vamos trabalhar com papel e tinta e cada pessoa vai criar a sua. Esse é um momento de imersão criativa, para poder conhecer um pouco sobre as máscaras das danças populares do Peru”, conta a artista.

“A primeira coisa que penso com a realização da festa é agradecer, mostrando o que nós temos, juntar duas culturas muito ligadas como somos e procurar nossos elos, como a música e a gastronomia. É uma forma de união”, diz Miguel.

“É importante para a comunidade peruana, porque podemos nos reunir, falar nossa língua, comer nossa comida e ouvir nossa música. É um evento feito para matar a saudade. Por outro lado, também acho importante para o povo brasileiro, já que, de certa forma, é uma festa que aproxima a cultura peruana dos brasileiros, que podem conhecer também um pouco sobre a nossa culinária e a nossa música”, conclui Yanaki.

FESTA PERUANA

Neste domingo (20/7), a partir das 10h, no cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, na Savassi. Entrada franca mediante a retirada de ingresso pela plataforma Go Free. Mais informações no Instagram @festaperuana.

