Festival Rango y Rolé movimenta Santa Tereza

O festival Rango de Rua, realizado em Varginha, desembarca em Belo Horizonte numa parceria com o festival Rolé. A fusão resultou no Rango y Rolé, que ocorre neste sábado (19/7), das 11h às 22h, na rua Conselheiro Rocha, no bairro Santa Tereza. A programação inclui comida de rua, intervenções circenses e shows.

O Rolé é uma iniciativa da banda Graveola, que assina a curadoria artística do evento. Já a parte gastronômica fica a cargo do Rango de Rua, criado em 2016, com a intenção de “trazer uma certa inovação social à cidade [de Varginha]”, conforme afirma Diego Rezende, um dos idealizadores.

A proposta é levar as pessoas para a rua, ocupar o espaço público e estimular novos encontros e descobertas. “Com as redes sociais, temos um grande nível de individualidade e, eventualmente, até de solidão. O Brasil tem liderado índices de depressão e solidão”, comenta o organizador.

“É claro que o evento não vai resolver isso, não é o que estamos propondo. Mas existe a imprevisibilidade do encontro na rua. Quando saímos de casa dispostos a vivenciar experiências com outras pessoas, isso traz para a gente um nível de abertura e compreensão da humanidade talvez mais amplo. É na rua que as coisas ficam menos divididas”, afirma.



Comidinhas



A área gastronômica do festival será composta por oito barracas, dois food trucks e 10 vendedores volantes, oferecendo receitas doces e salgadas, com opções vegetarianas e veganas. Entre os participantes estão o BarZão, a Cantina da Ju, o Mama Café, o Botequim Sapucaí, a Espeteria Kojak e a Gastrô Pastelaria.

O destaque será a preparação ao vivo da Galinhada Afromineira pela chef Beth Coutinho. Das 12h às 13h, a cozinheira irá se dedicar à receita que leva arroz, frango, gengibre, leite de coco, açafrão, farofa de amendoim e banana-da-terra.

“A nossa ideia é que a comida do evento seja aquela que a gente comeria numa quarta-feira à noite despretensiosa ou no meio do caminho entre a casa e o trabalho. Queremos empreendedores que nasceram e cresceram no ecossistema urbano, que ganham a vida vendendo comida de rua”, afirma Diego Rezende.

Entre as atrações musicais, a banda carioca Tocaia se apresenta às 19h55. Esta é a primeira vez que o festival recebe um grupo de fora de Minas Gerais.

Formada por Renata Neves (violino e rabeca), Bela Ciavatta (percussão), Paloma Ronai (sanfona e pifes) e Mari Jasca (percussão e violão), a Tocaia surgiu como uma banda de forró voltada para festas juninas. As artistas se dedicam ao estilo tradicional do gênero, comumente conhecido como pé de serra, com o trio de sanfona, triângulo e zabumba, reinventado com a inclusão do violino.

Em junho, a banda esteve em Belo Horizonte como parte da programação do Festival Som Clube. Agora, retorna à capital mineira com repertório de músicas autorais – como as do EP “Fagulha” (2024). Elas interpretarão também releituras de canções de Gilberto Gil e Luiz Gonzaga, além de um bloco dedicado ao trabalho de Rita Lee e da banda As Frenéticas.

“Por sermos uma banda de mulheres, fazemos sempre uma pesquisa de compositoras para incluir no repertório. Não vemos uma grande preocupação com relação a isso em outros lugares, então fazemos por conta própria”, comenta Renata Neves.

Também fazem parte da programação artística do Rango y Rolé a trupe da Casa Circo Gamarra, a Orquestra Popular Terno do Binga, a fanfarra Belina Orkestar, a banda Graveola, o cantor Kaike e a DJ Rita Maia.

FESTIVAL RANGO Y ROLÉ

Neste sábado (19/7), das 11h às 22h, na Rua Conselheiro Rocha, 1.605, Santa Tereza. Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes