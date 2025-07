Casa Fiat exibe filmes franceses de graça em seu jardim

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Durante anos, a Casa Fiat de Cultura manteve uma programação cinematográfica regular em sua antiga sede, no bairro Belvedere. No auditório do prédio, eram realizadas sessões de filmes franceses e italianos que atraíam um público assíduo. A tradição foi interrompida em 2014, quando a instituição se transferiu para a Praça da Liberdade, passando a ocupar o edifício do antigo Palácio dos Despachos.



Desde então, a Casa Fiat realizou inúmeras mostras, feiras e oficinas, mas ainda não havia retomado as sessões de cinema. Agora, a sétima arte volta à programação. Desta quarta (16/7) a sexta, os jardins da Casa se transformam em um cinema a céu aberto para receber a mostra “Cena francesa”, com exibições gratuitas de curtas e longas-metragens.



As sessões serão realizadas ao ar livre, com cadeiras para até 300 pessoas e pipoca grátis. Para participar, é necessário retirar ingresso pelo Sympla. “Hoje não temos uma estrutura fixa para cinema, mas contamos com um espaço ao ar livre amplo e muito bonito, com cerca de 70 mangueiras centenárias preservadas pela Casa Fiat”, afirma Ana Vilela, gestora cultural da instituição.



Programação de inverno



A mostra faz parte da programação de inverno “Na sombra das mangueiras”, que tradicionalmente é realizada no espaço aos fins de semana e inclui atividades como saraus, oficinas, apresentações de jazz e bate-papos.



A iniciativa surgiu a partir de um intercâmbio cultural envolvendo a Aliança Francesa e a Embaixada da França no Brasil. No primeiro semestre do ano, a cultura brasileira esteve em destaque na França. Agora, a cultura francesa será celebrada aqui.



Os filme exibidos pertencem ao acervo da Cinemateca da Embaixada da França. “São obras que não foram apresentadas no circuito comercial, então praticamente nunca foram vistas, ou foram muito pouco exibidas”, diz Ana Vilela. Os títulos foram disponibilizados pela embaixada especialmente para a mostra, e a curadoria ficou a cargo de uma comissão interna da Casa Fiat de Cultura.



Os filmes serão projetados em telões infláveis, em duas sessões diárias, às 17h30, voltada ao público infantil e às famílias, com curtas-metragens; e às 19h, com longas para o público geral. A seleção reúne clássicos, animações, comédias e dramas contemporâneos.



Hoje (16/7), às 17h30, serão exibidos os curtas “Vanille” (Guillaume Lorin), sobre as descobertas de uma menina parisiense em viagem à ilha de Guadalupe; “A pequena viagem” (Emily Worms), a animação “Nuvem” (Christian Narváez e Diego Estrada) e “Uma pedra no sapato” (Éric Montchaud). Às 19h, o público poderá assistir a “Gângsteres de casaca”, de Henri Verneuil, estrelado pelo astro Alain Delon (1935-2024).



Ana Vilela destaca as singularidades do cinema francês exibido na mostra. “Tem uma estética muito própria, muitas vezes experimental, e aborda questões sociais com um olhar mais crítico e reflexivo”, comenta. Entre os temas presentes estão identidade, liberdade, afeto, tradição, transformação, relações familiares e dilemas da juventude. “São assuntos que estão na pauta da vida cotidiana hoje”, diz a gestora.



Os curtas exibidos na mostra não são legendados por conterem pouquíssimos ou nenhum diálogo. Uma boa oportunidade para quem quer se aprofundar no idioma. “Há poucas palavras ao longo da narrativa. É uma forma de fazer as pessoas ouvirem e sentirem um pouco do idioma francês”, afirma.



Além do já citado “Gângsteres de casaca”, outros dois longas integram a programação “Uma questão de honra”, drama de época do ator e diretor Vincent Perez, e “Toni, em família”, de Nathan Ambrosioni, sobre a vida da personagem-título e seus cinco filhos.



Como as temperaturas devem ficar em torno dos 15°C nas próximas noites, a equipe da Casa Fiat recomenda que o público compareça bem agasalhado.



CENA FRANCESA

Mostra de cinema, com sessões às 17h30 e às 19h, nos jardins da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 - Funcionários). A programação inclui 10 filmes, exibidos desta quarta (16/7) até sexta-feira (18/7). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

HOJE (16/7)

17h30

“Vanille” (2020), de Guillaume Lorin

“A pequena viagem” (2022), de Emily Worms



“Nuvem” (2024), de Christian Narváez e Diego Estrada“Uma pedra no sapato” (2020), de Éric Montchaud

19h



“Gângsters de casaca” (1962), de Henri Verneuil



QUINTA (17/7)

17h30

“A odisseia de Choum” (2019), de Julien Bisaro



“Sem parecer” (2022), de Gabriel Hénot Lefèvre



“Uma história de espinha dorsal”(2004), de Jérémy Clapin

“Encontros estranhos” (2021), de Ana Chubinidze

19h

"Uma questão de honra" (2023), de Vincent Perez

SEXTA (18/7)



17h30

“Vanille” (2020), de Guillaume Lorin



“Guarda-chuvas” (2020), de José Prats e Àlvaro Robles



“Athleticus” (2018), de Nicolas Deveaux

19h

“Queixo erguido” (2021), de Adrian Moyse Dullin



“Toni, em família” (2023), de Nathan Ambrosioni