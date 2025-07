Emmy divulga indicados ao prêmio de 2025 sem Wagner Moura; veja lista

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (15/7) os indicados à 77ª edição do Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming.

O anúncio foi exibido ao vivo no site da premiação, com o comando dos atores Harvey Guillén, da série "O que fazemos nas sombras", e Brenda Song, de "A dona da bola".

O brasileiro Wagner Moura estava cotado para a categoria Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para a TV, pela atuação em "Ladrões de drogas", do Apple TV+, mas não foi indicado.

Os nomeados são: Javier Bardem ("Irmãos Menendez"), Bill Camp ("Acima de qualquer suspeita"), Owen Cooper ("Adolescência"), Rob Delaney ("Morrendo por sexo"), Peter Skarsgaard ("Acima de qualquer suspeita") e Ashley Walters ("Adolescência").

Entre as queridinhas de público e crítica que apareceram entre os indicados estão as comédias "O urso" e "Hacks", além da novata "O estúdio". Em drama, "Ruptura" divide a atenção com "The last of us" e "The White Lotus". A entrega dos prêmios está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.

Antes da apresentação principal, os indicados das categorias melhor programa de entrevistas e melhor reality show de competição foram anunciados durante o matutino CBS Mornings.

Confira abaixo a lista completa das indicações ao Emmy 2025:

Série de comédia

'Abbott elementary'

'O urso'

'Hacks'

'Ninguém Quer'

'Only murders in the building'

'Falando a real'

'O estúdio'

'O que fazemos nas sombras'

Atriz em série de drama

Kristen Bell, por 'Ninguém quer'

Quinta Brunson, por 'Abbott elementary'

Uzo Aduba, 'The residence'

Ayo Edebiri, por 'O urso'

Jean Smart, por 'Hacks'

Ator em série de comédia

Adam Brody, por 'Ninguém quer'

Seth Rogen, por 'O estúdio'

Jason Segel, por 'Falando a real'

Martin Short, por 'Only murders in the building'

Jeremy Allen White, por 'O urso'

Série de drama

'Andor'

'A diplomata'

'The last of us'

'Paradise'

'The pitt'

'Ruptura'

'Slow horses'

'The White Lotus'

Atriz em série de drama

Kathy Bates, por 'Matlock'

Britt Lower, por 'Ruptura'

Sharon Horgan, 'Bad sisters'

Elisabeth Moss, por 'O conto da aia'

Bella Ramsey, por 'The last of us'

Keri Russell, por 'A diplomata'

Minissérie

'Adolescência'



'Black Mirror'

'Morrendo por sexo'

'Monstros: irmãos Menendez: assassinos dos pais'

'Pinguim'

'Não diga nada'

'Dia zero'

Atriz em minissérie ou filme para a TV

Cristin Milioti, por 'Pinguim'

Meghann Fahy, 'The White Lotus'

Michelle Williams, por 'Morrendo por sexo'

Cate Blanchett, por 'Disclaimer'

Rashida Jones, 'Black Mirror'

Ator em minissérie ou filme para a TV

Colin Farrell, por 'Pinguim'

Stephen Graham, por 'Adolescência'

Jake Gyllenhaal, 'Presumed innocent'

Brian Tyree Henry, por 'Ladrões de drogas'

Cooper Koch, por 'Monstros: irmãos Menendez: assassinos dos pais'

Melhor programa de entrevistas

'The daily show'

'Jimmy Kimmel live'

'The late show with Stephen Colbert'

Melhor programa de competição (reality show)

'The amazing race'



'RuPaul's drag race'

'Survivor'

'Top chef'

'The traitors'