Cantora carioca Marya Bravo lança álbum ‘Eterno talvez’, nas plataformas

De volta ao streaming, a cantora, atriz e compositora carioca Marya Bravo lança o álbum “Eterno talvez”. Com 11 faixas, sendo nove autorais, o disco já está disponível nas plataformas digitais. A artista é filha do cantor, compositor e instrumentista Zé Rodrix (1947-2009), ex-integrante do trio Sá, Rodrix e Guarabyra, e da cantora e fotógrafa Lizzie Bravo (1951-2021), que gravou uma participação com os Beatles no estúdio Abbey Road, em Londres, na música “Across the universe” (Lennon & McCartney).

Marya gravou a inédita “Faca no peito”, uma canção composta pelo pai, porém, não registrada. A descoberta foi feita a partir do contato com a irmã Bárbara Rodrix. “Esse álbum foi uma surpresa até para mim, pois não estava planejando fazer um disco. Havia algum tempo que estava sem saber o que fazer musicalmente e nem compunha. Então, esse disco surgiu a partir de um reencontro com meus parceiros Dony e Nobru – integrante da banda de hardcore carioca Cabeça e, atualmente, no Planet Hemp. Ele trabalhou nos três discos anteriores da cantora: “Água demais por ti” (2009), “De pai pra filha – Marya Bravo canta Zé Rodrix” (2011) e “Comportamento geral” (2014).

Dony e Nobru são os produtores do novo trabalho da cantora. “Nosso reencontro se deu por causa de uma peça teatral que fui apresentar no Rio de Janeiro. Então, resolvemos fazer um show do meu disco ‘Comportamento geral’ (2014), porque queria gravar no Rio de Janeiro para poder fazer uma filmagem legal do show. E, a partir dessa apresentação, a gente não se desgrudou mais e não parou mais de criar. Foi impressionante o fluxo de criação, tanto que a gente, em seguida, fez 17 músicas”, revela Marya.

Ela ressalta que está lançando essas 11 canções, porém, tem mais três em inglês que lançará em breve no formato de EP, e mais duas em português, quando fizer um vinil. “Então, o fluxo de criatividade dos três foi incrível. O processo criativo foi a parte mais legal, pois como temos um estúdio no Rio, nos embrenhamos lá e levantamos todas as músicas. Depois começamos a fazer as gravações extras de bateria e cordas.”



MÚSICA ELETRÔNICA



Marya revela que seu sonho era ter cordas de verdade no seu disco. “E consegui realizá-lo, foi muito emocionante. E aí fomos trazendo alguns músicos, mas a maior parte de tudo foi a gente que tocou. Outra coisa que queria era misturar essa coisa do eletrônico, já que nunca havia me aventurado nisso. Fui surpreendida, pois não tinha muita expectativa, porque era uma grande surpresa para mim. Entramos no estúdio sem saber muito o que sairia dali. Fomos trabalhando e o disco foi se autotransformando, não teve um projeto, vamos fazer assim ou assado, ele, simplesmente, foi nascendo.”

A cantora conta que foram dois anos entre o início da criação, mixagem e as gravações extras. “Então, foi muito legal, estou muito feliz, pois a gente se descobriu assim um trio de produção, tanto que, logo em seguida, produzimos o disco solo do Dony e, agora, estamos terminando a produção de uma banda que os dois têm. A grande diferença desse disco é que nunca tinha me envolvido tanto na produção musical quanto desta vez, porque estive presente em todos os momentos. Foi muito rico para mim e me despertou a vontade de cada vez fazer mais.”

“Então, temos esse EP em inglês que, até ia lançar agora, mas resolvi esperar um pouco”, explica a cantora. “Vamos fazer mais algumas e lançar um álbum em inglês que também é uma vontade que tenho”, revela Marya. “Morei muito tempo fora do Brasil, então, para mim, o inglês é quase uma língua nativa. Sinto que esse estilo combina bastante com o mercado internacional e isso é uma vontade que tenho. E tem mais três músicas em português, sendo duas da minha irmã Bárbara Rodrix, que são ótimas. Tenho vontade também de lançar um vinil.”

Marya conta que os três fizeram um clipe da música “Eterno talvez”, que dá nome ao disco. “Ele ficou lindo e já está rodando no YouTube”, avisa. “A gente até tem feito uns miniclipes. Isso porque o mercado mudou muito, agora ninguém assiste mais ao clipe todo, então temos pensando em fazer uns miniclipes mesmo”, revela.



LEMBRANÇA DO PAI

“Quando começamos a gravar o disco e nem tínhamos iniciado o processo de compor, havia apenas três músicas antigas e estávamos bem no início do projeto. Liguei para a minha irmã Bárbara e lhe pedi músicas”, revela Marya. “Ela me mandou duas que sairão em outra edição. Aí, enquanto conversávamos, ela disse que eu tinha que gravar uma música do nosso pai, chamada ‘Faca no peito’. Disse-lhe que não conhecia aquela canção, embora ela achasse que eu a conhecesse.”

A artista conta que Zé Rodrix não chegou a registrar a música, nem em fita cassete. “Ele apenas a tocava em casa”, ressalta Marya. “É uma canção que ele fez, porém, tocava em casa para as minhas irmãs e minha filha. Elas lembram bem dele tocando-a, só que eu nunca tinha a ouvido. A gente tinha a letra escrita à mão por ele e Bárbara lembrava da harmonia, por ouvir ele tocar em casa. Aí, ela me mandou um vídeo cantando a música ao violão e fiquei impressionada, porque ela era muito a cara do meu disco. Parecia até que foi encomendada. Achei muito bonito termos resgatado essa música, pois ela tem tudo a ver, parece até que ele a fez para mim.”

Sobre fazer uma turnê de lançamento do disco, Marya conta que chegou a fazer dois shows de lançamento no Rio de Janeiro. “Há até um pedaço dele rodando no YouTube”, avisa. “E agora é tentar vender o show, pois quero fazer um lançamento também em São Paulo e outras cidades. Também tenho muita vontade de fazer aquele projeto “Tranquilo”, em BH. Estou com muita vontade de viajar com esse disco. A gente faz o show com beat eletrônico, guitarra e cello. Tenho vontade de fazer também com uma grande banda, mas esse formato pequeno funciona bastante. Vamos ver se conseguimos fazer uma turnê, porque o show está muito bacana.”

FAIXA A FAIXA

• “ETERNO TALVEZ” (Marya e Dony)

• “À DERIVA” (Marya, Dony e Nobru)

• “AVISEI” (Marya e Dony)

• “TUDO POR ACASO” (Marya e Dony)

• “QUEM É QUE VAI?” (Marya, Dony e Nobru)

• “BRAÇOS ABRIGO” (Marya, Dony e Nobru)

• “AI QUEM DERA” (Marya, Dony e Nobru)

• “FACA NO PEITO” (Zé Rodrix)

• “LOUCURA CONFIRMANDO” (Marya)

• “RAINHA DO NADA” (Nayana Carvalho)

• “VAI ACONTECER” (Marya e Nobru)

“ETERNO TALVEZ”



>> Disco de Marya Bravo

>> Nove faixas

>> Disponível nas plataformas digitais