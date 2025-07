Festival Plurisons mistura concertos e atividades pedagógicas

Criado em 2022, em João Pessoa, o Festival Plurisons nasceu do desejo de um grupo de amigos de promover a criação musical e explorar práticas inovadoras dentro do universo do concerto clássico. O projeto vingou, cresceu e ultrapassou os limites da capital paraibana, incentivando o grupo de amigos a criar a banda Ensemble Plurisons, que desde 2023 tem dado continuidade ao festival – agora em caráter itinerante e internacional.

Neste ano, o evento chega à sua quarta edição, e pela segunda vez com sede em Belo Horizonte. A programação se estende até 19 de julho em dois espaços importantes da cidade: o Conservatório da UFMG e o Sesi Museu de Artes e Ofícios, com uma série de concertos, atividades pedagógicas e palestras voltadas à experimentação musical.

“Os compositores – especialmente os estudantes – têm pouca chance de ter suas obras tocadas por músicos profissionais, de conseguir boas gravações e performances de qualidade. Isso é um problema recorrente no Brasil. O festival procura ocupar justamente esse espaço e oferecer essa oportunidade”, afirma Fernando Rocha, coordenador do Conservatório da UFMG, percussionista do Ensemble Plurisons e um dos responsáveis por esta edição do festival.

A agenda desta terça-feira (15/7) destaca o concerto “Bazar eletrônico”, com o duo francês Éloise Labaume e Aurélio Édler-Copes (guitarra), no Conservatório. O repertório explora obras eletrônicas para voz e guitarra processada. Na quinta-feira, a Orquestra de Cordas do Sesiminas se apresentará no Sesi Museu de Artes e Ofícios. Na sexta-feira, o foco será a música eletroacústica, com Carolina Carrizo e alunos do festival. E, no sábado, o encerramento fica por conta do Ensemble Plurisons, novamente no Conservatório.

Entre os compositores presentes nos programas estão Oiliam Lanna, Tato Taborda, Denise Garcia, Mauricio De Bonis e Rodrigo Lima, representando diferentes gerações e vertentes da música contemporânea brasileira.



VOCAÇÃO PEDAGÓGICA

Além dos concertos, o Plurisons mantém sua vocação pedagógica. A programação formativa inclui oficinas de composição instrumental, composição eletroacústica e multimídia, teatro musical, improvisação livre, interpretação do repertório contemporâneo e, pela primeira vez, uma oficina integrando música e dança. O resultado desses encontros será apresentado ao público no sábado, em um formato de pocket show.

Também está previsto um ciclo de conferências sobre criação e escuta musical, abordando a composição e a crítica como práticas reflexivas e criativas.

A escolha da UFMG para sediar o festival não foi fortuita. A universidade realiza simultaneamente seu Festival de Inverno, que este ano incorpora o Plurisons à programação. “O tema do Festival da UFMG é ‘culturas e universidade’. Isso dialoga diretamente com o trabalho do Plurisons, que tem se constituído como uma forma de apoio à cultura musical no ambiente acadêmico brasileiro”, conclui Fernando Rocha.

4º FESTIVAL PLURISONS

Até 19 de julho, no Conservatório da UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro) e no Sesi Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro). Concertos e oficinas em diferentes horários. Programação completa em ensembleplurisons.com/programação. Entrada franca.

PROGRAMAÇÃO

. Terça-feira (15/7), às 19h30, no Conservatório UFMG: Obras para guitarra, voz e eletrônica, com Éloise Labaume e Aurélio Édler-Copes;

. Quinta-feira (17/7), às 19h30, no Sesi Museu de Artes e Ofício: Concerto com Orquestra Sesiminas;

. Sexta-feira (18/7), às 17hs, no Laboratório ECris do Conservatório UFMG: Obras de Carolina Carrizo e de alunos do festival. Às 19h30, concerto de professores e alunos do festival, com obras dos alunos e apresentação de música cênica;

. Sábado (19/7), às 11hs, no Conservatório UFMG: Mostra final da oficina de música e dança, com Raquel Cavalcanti e Tato Taborda. Às 14h, mostra final da oficina de Improvisação Livre, com “O Grivo”. Às 18h: concerto de encerramento, com Ensemble Plurisons e convidados.